ЗС РФ заради розваги вбили червонокнижних хом'яків у Херсонській області (фото, відео)

Серед убитих тварин був сірий хом'як, котрого було занесено до Червоної книги України. До вторгнення тварини цього виду охоронялися та оберігалися. Окупанти прив'язали гризунів на гілках дерев за хвости та шию.

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Російські військові вбивали задля розваги гризунів. Серед убитих тварин є сірий хом'як, котрого занесено до Червоної книги України. Про це розповіли в українській організації із захисту тварин UAnimals.

На одній з покинутих позицій ЗС РФ у Херсонській області знайшли місце, де кілька гризунів було повішено. Окупанти зловили їх і прив'язали на гілках дерев за хвости та шию. Знайдені хом'яки були мертві.

"Сірі хом'яки — гризуни з Червоної книги України. До війни вони охоронялися та оберігалися. Це — залишена позиція у степу Херсонщини. Що росіяни зробили з гризунами, серед яких рідкісний сірий червонокнижний хом'як — можна побачити на фото", — йдеться у повідомленні.

В організації закликали підписати петицію, яка закликає покарати Росію за екологічні злочини на території України.

Український природозахисник Михайло Русин розповів, що на позиції бійців Збройних сил України також прийшов сірий хом'як. Його українські оборонці назвали бойовим.

Нагадаємо, 13 листопада стало відомо, що російські військові під час втечі з Херсона вкрали єнота та інших тварин із місцевого зоопарку. Серед викрадених тварин є лама, вовк, осел і білки, їх окупанти відвезли в Крим. Українська сторона вже запропонувала обміняти викрадених тварин на полонених російських солдат.

Раніше, 10 листопада, повідомлялося, що ЗС РФ вкрали з храму в окупованому Енергодарі сім ікон кінця XVIII — початку XIX століття. Церковні цінності російські окупанти нібито передали в Мелітопольський державний краєзнавчий музей.