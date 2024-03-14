В пределах Киева уровень воды в Днепре поднялся почти на 45 см: в чем причина (фото)

Как сообщает КГВА, половодье столице угрозы не несет, аварийные подтопления по городу не зафиксированы, а до критического уровня воды еще более 1,3 м.

За последние пять дней уровень Днепра в пределах столицы вырос на 45 сантиметров, в том числе за последние сутки — на 29 см. Об этом сообщила 14 марта Киевская городская военная администрация (КГВА) в официальном телеграм-канале.

"Подъем происходит вследствие увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища из-за пропуска весеннего половодья. Поэтому наблюдается начальное затопление пойм и пониженных приречных территорий. Уровень опасности гидрологических явлений I (желтый)", — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что на данный момент половодье Киеву угрозы не несет. Аварийные подтопления по городу не зафиксированы. Промышленные объекты и жилые массивные города вне опасности. До критического уровня воды еще более 1,3 м. Мониторинг половодья продолжается.

Фото: пресс-служба КГГА Фото: пресс-служба КГГА

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях в Украине

Данные приводятся, исходя из информации Укргидрометцентра.

Фото: Укргидрометцентр

14-15 марта в результате повышения и удержания высоких уровней воды:

на Десне и ее притоке реке Снов будет продолжаться затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области и Шосткинском районе Сумской области (І уровень опасности — желтый);

на Верхнем Днепре (в пределах страны) будет наблюдаться затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных деревень водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).

Кроме того, 14-15 марта, в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, в связи с прохождением весеннего половодья, на Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевской области уровни воды будут удерживаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий (І уровень опасности — желтый).

14-18 марта, в связи с пропуском весеннего половодья каскадом днепровских водохранилищ и сбросов воды из Каневского водохранилища:

в верхней части Кременчугского водохранилища будут наблюдаться колебания уровней воды с возможным затоплением пойм и частичным затоплением пониженных участков (І уровень опасности — желтый);

в результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

В субботу, 16 марта, в Украине потеплеет. Однако народный синоптик Наталка Диденко предупредила, что тепло может не распространиться в Винницкую и Одесскую области. В воскресенье, 17 марта, погода порадует уже в большинстве регионов. Однако на западе должно наоборот похолодать. В регионах этой части Украины пройдут дожди.