До +14 градусов, а местами мокрый снег: какой будет погода в Украине до конца недели (карта)
В пятницу теплее всего будет на западе, однако уже в воскресенье там прогнозируют похолодание. Синоптик Наталья Диденко рассказала, увидят ли украинцы на этой неделе солнце и где пройдут дожди.
Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, какой будет погода в ближайшие дни и когда станет теплее. Об этом известно из ее публикации в соцсетях от 14 марта.
Прогноз погоды на 15 марта
Ожидается, что пятница будет самой теплой на западе — от +9 до +14 градусов. Несколько холоднее будет в южных регионах — от +8 до +11 градусов. В большинстве областей столбики термометров будут фиксировать от +6 до +9 градусов в течение дня.
Осадки более вероятны в центральной части страны. На юге и востоке возможен дождь, местами — с мокрым снегом. В северных регионах последний день рабочей недели должен пройти без существенных осадков. На западе согласно прогнозу даже выйдет солнце.
Какой будет погода в Киеве?
В столице 16 марта осадков не ожидается. Ветер будет юго-восточный, умеренный.
Ночью температура опустится до +1...+3 градусов, а днем предполагается от +6 до +8 градусов.
Когда ожидать потепления?
В субботу, 16 марта, в Украине потеплеет. Однако Диденко предупредила, что тепло может не распространиться в Винницкую и Одесскую области.
В воскресенье, 17 марта, погода порадует уже в большинстве регионов. Однако на западе должно наоборот похолодать. В регионах этой части Украины пройдут дожди.
"На выходных планируйте гулять на воздухе, будет теплее", — посоветовала синоптик.
Напомним, спутниковые снимки свидетельствуют о том, что в Каховское водохранилище начала прибывать вода. Оно фактически перестало существовать после того, как ВС РФ взорвали ГЭС.
По данным СМИ, тренер футбольного клуба "Черноморец" Игорь Касьяненко выехал за границу на сборы и не вернулся.