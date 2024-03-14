До +14 градусов, а местами мокрый снег: какой будет погода в Украине до конца недели (карта)

В пятницу теплее всего будет на западе, однако уже в воскресенье там прогнозируют похолодание. Синоптик Наталья Диденко рассказала, увидят ли украинцы на этой неделе солнце и где пройдут дожди.

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Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, какой будет погода в ближайшие дни и когда станет теплее. Об этом известно из ее публикации в соцсетях от 14 марта.

Прогноз погоды на 15 марта

Ожидается, что пятница будет самой теплой на западе — от +9 до +14 градусов. Несколько холоднее будет в южных регионах — от +8 до +11 градусов. В большинстве областей столбики термометров будут фиксировать от +6 до +9 градусов в течение дня.

Осадки более вероятны в центральной части страны. На юге и востоке возможен дождь, местами — с мокрым снегом. В северных регионах последний день рабочей недели должен пройти без существенных осадков. На западе согласно прогнозу даже выйдет солнце.

Какой будет погода в Киеве?

В столице 16 марта осадков не ожидается. Ветер будет юго-восточный, умеренный.

Ночью температура опустится до +1...+3 градусов, а днем предполагается от +6 до +8 градусов.

Когда ожидать потепления?

В субботу, 16 марта, в Украине потеплеет. Однако Диденко предупредила, что тепло может не распространиться в Винницкую и Одесскую области.

В воскресенье, 17 марта, погода порадует уже в большинстве регионов. Однако на западе должно наоборот похолодать. В регионах этой части Украины пройдут дожди.

"На выходных планируйте гулять на воздухе, будет теплее", — посоветовала синоптик.

Прогноз температуры воздуха в Украине Фото: facebook Наталка Диденко

Напомним, спутниковые снимки свидетельствуют о том, что в Каховское водохранилище начала прибывать вода. Оно фактически перестало существовать после того, как ВС РФ взорвали ГЭС.

По данным СМИ, тренер футбольного клуба "Черноморец" Игорь Касьяненко выехал за границу на сборы и не вернулся.