До +14 градусів, а подекуди мокрий сніг: якою буде погода в Україні до кінця тижня (карта)

У п’ятницю найтепліше буде на заході, однак вже у неділю там прогнозують похолодання. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, чи побачать українці цього тижня сонце та де пройдуть дощі.

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Синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала, якою буде погода найближчими днями та коли стане тепліше. Про це відомо з її публікації у соцмережах від 14 березня.

Прогноз погоди на 15 березня

Очікується, що п’ятниця буде найтеплішою на заході — від +9 до +14 градусів. Дещо холодніше буде у південних регіонах — від +8 до +11 градусів. У більшості областей стовпчики термометрів фіксуватимуть від +6 до +9 градусів протягом дня.

Опади більш ймовірні у центральній частині країни. На півдні та сході можливий дощ, місцями — з мокрим снігом. У північних регіонах останній день робочого тижня має пройти без істотних опадів. На заході відповідно до прогнозу навіть вийде сонце.

Якою буде погода у Києві?

У столиці 16 березня опадів не очікується. Вітер буде південно-східний, помірний.

Вночі температура опуститься до +1…+3 градусів, а вдень передбачається від +6 до +8 градусів.

Коли очікувати потепління?

У суботу, 16 березня, в Україні потепліє. Однак Діденко попередила, що тепло може не поширитись до Вінницької та Одеської областей.

У неділю, 17 березня, погода порадує вже в більшості регіонів. Однак на заході має навпаки похолоднішати. В регіонах цієї частини України пройдуть дощі.

"Вихідними плануйте гуляти на повітрі, буде тепліше", — порадила синоптикиня.

Прогноз температури повітря в Україні Фото: facebook Наталка Діденко

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