В Україну прийшли дощі зі снігом: синоптикиня відповіла, коли повернеться сонячна погода

Наталка Діденко описала погоду в Україні як "не істеричну" та "стриману". З її слів, вже цього тижня можна очікувати потепління.

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Україну накрили дощі зі снігом, але вже цього тижня погода дещо покращиться. Про це 13 березня у соцмережах повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вона підкреслила, що в Україні продовжує панувати "волога свіжа погода".

Прогноз погоди на 14 березня

У четвер, 14 березня, в більшості областей України очікується щільна волога хмарність або дощ з мокрим снігом. Сонце може визирнути лише "острівцями" на заході та півдні країни, а також подекуди у центральній її частині.

У східних регіонах та Приазов'ї можливий сильний південно-східний вітер, на решті території — помірний або слабкий.

Стовпчики термометрів фіксуватимуть протягом для +3…+8°C. На Закарпатті та півдні Криму буде дещо тепліше — +9…+14°C.

У Києві вдень не прогнозують істотних опадів. Однак вночі можливий невеличкий дощ, місцями з мокрим снігом.

Коли погода покращиться?

Діденко запевнила, що потепління варто чекати вже на вихідних. Однак синоптикиня порадила планувати поїздки та прогулянки на суботу, адже в неділю можливий дощ.

"Така не істерична стримана погода триватиме. Сильного прориву високої температури повітря не видно, але і якогось аномального похолодання також", — додала вона.

Нагадаємо, польські фермери знову заблокували рух вантажівок через пропускний пункт "Корчова – Краківець".

У Львівській області сталося ДТП через те, що водій рейсового автобуса не впорався з кермуванням. Постраждали 16 осіб, 14 з них госпіталізували.