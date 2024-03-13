На Львівщині рейсовий автобус намагався уникнути зіткнення і перевернувся: багато постраждалих

Водій рейсового автобуса "Еталон" намагався уникнути зіткнення з транспортним засобом Volkswagen Phaeton, але не впорався з керуванням. Водій легковика втік з місця ДТП.

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Водій рейсового автобуса прямуванням "Львів-Липовець" не впоравшись із кермуванням, потрапив у ДТП. Транспортний засіб перекинувся. Про це повідомляє у Facebook Львівський Обласний Центр Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф.

Внаслідок аварії постраждали 16 осіб. Аварія відбулася у селі Прилбичі Яворівського району.

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В медичні заклади Львова та області потрапили чотирнадцять потерпілих із різними травмами. Серед них – 17-річна дитина.

Не потребували госпіталізації двоє пасажирів. Їм надано фахову допомогу на місці події. Медики закликали бути обережними на дорозі та дотримуватися правил дорожнього руху.

Згодом у поліції повідомили, що постраждали водій автобуса та 15 його пасажирів віком від 16 до 65 років. Усі вони — мешканці Львівської області.

Водій рейсового автобуса "Еталон", 65-річний житель Новояворівська, виїхав на смугу зустрічного руху. Керманич намагався уникнути зіткнення з автомобілем Volkswagen Phaeton, водій якого порушив вимоги правил дорожнього руху, виїжджаючи з другорядної дороги. Згодом транспортний засіб опинився на узбіччі, де перекинувся.

Водій легковика втік з місця події, однак невдовзі був затриманий.

Нагадаємо, 2 лютого на Львівщині внаслідок ДТП загинув водій Opel Vivaro. Восьмеро людей внаслідок аварії травмувалися. Водій мікроавтобуса Opel Vivaro, 63-річний мешканець Самбора, як встановили поліцейські, не впорався з кермуванням транспортним засобом й виїхав на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з автомобілем Mitsubishi L 200.