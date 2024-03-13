В Украину пришли дожди со снегом: синоптик ответила, когда вернется солнечная погода

Наталка Диденко описала погоду в Украине как "не истерическую" и "сдержанную". По ее словам, уже на этой неделе можно ожидать потепления.

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Украину накрыли дожди со снегом, но уже на этой неделе погода несколько улучшится. Об этом 13 марта в соцсетях сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она подчеркнула, что в Украине продолжает царить "влажная свежая погода".

Прогноз погоды на 14 марта

В четверг, 14 марта, в большинстве областей Украины ожидается плотная влажная облачность или дождь с мокрым снегом. Солнце может выглянуть лишь "островками" на западе и юге страны, а также кое-где в центральной ее части.

В восточных регионах и Приазовье возможен сильный юго-восточный ветер, на остальной территории — умеренный или слабый.

Столбики термометров будут фиксировать в течение для +3...+8°C. На Закарпатье и юге Крыма будет несколько теплее — +9...+14°C.

В Киеве днем не прогнозируют существенных осадков. Однако ночью возможен небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Когда погода улучшится?

Диденко заверила, что потепления стоит ждать уже на выходных. Однако синоптик посоветовала планировать поездки и прогулки на субботу, ведь в воскресенье возможен дождь.

"Такая не истерическая сдержанная погода будет продолжаться. Сильного прорыва высокой температуры воздуха не видно, но и какого-то аномального похолодания также", — добавила она.

Напомним, польские фермеры снова заблокировали движение грузовиков через пропускной пункт "Корчева — Краковец".

Во Львовской области произошло ДТП из-за того, что водитель рейсового автобуса не справился с управлением. Пострадали 16 человек, 14 из них госпитализировали.