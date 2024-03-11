В Україну йдуть дощі з мокрим снігом: де вдарять морози та коли дороги вкриє лід

У більшості регіонів прогнозують похолодання й опади. Уночі місцями температура може опуститися до -8 градусів, а вдень сягатиме до +17 градусів.

Related video

В Україні найближчим часом зміниться погода й збільшиться кількість опадів. Про це попередив синоптик Ігор Кібальчич.

"Очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, які найінтенсивнішими будуть у західних областях, а також у Криму. Температура повітря збережеться вищою за норму, тільки на початку тижня на півночі Лівобережжя прогнозуються нічні морози місцями до -8°C", — зазначив він.

Прогноз погоди в Україні на тиждень

12 березня на правобережній частині України очікується "нестійка погода". Там пройдуть дощі, а подекуди з мокрим снігом. Також значні опади прогнозують у Карпатах, місцями — тумани. На лівобережній частині день пройде переважно без опадів.

Уночі температура становитиме +1…+6°C, на Півночі та Сході буде холодніше — -3…-8°C. Удень очікується +3…+8°C, на Півдні та Закарпатті — +10…+13°C.

13 березня в більшості регіонів пройдуть дощі та мокрий сніг. Винятками мають стати Крим, Луганська та Сумська області.

"Місцями налипання мокрого снігу, на дорогах вночі місцями ожеледиця. У західних областях тумани", — підкреслив Кібальчич.

Уночі стовпчики термометрів фіксуватимуть +1…+7°C, на Сході й Півночі — -4…+1°C. Удень температура підніметься до +3…+8°C, а на Півдні та в Криму місцями й до +12…+17°C.

14 березня також очікується невеликий мокрий сніг із дощем. Він пройде місцями на Заході й Півночі. У Криму прогнозують помірний дощ. В інші регіони четвер не принесе істотних опадів.

"На дорогах західної половини подекуди ожеледиця", — попередив синоптик.

Уночі температура опуститься до -1…+5°C, але вдень буде тепліше — +3…+8°C. У південних областях місцями буде +9…+12°C.

15 березня на Сході й Півдні пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. В інших регіонах істотних опадів не передбачається. На Заході й Півночі прогнозують місцями тумани.

Уночі стовпчики термометрів фіксуватимуть 0…+6°C, а вдень — +6…+11°C.

На вихідних також не обійдеться без опадів. У суботу, 16 березня, дощі пройдуть на Донбасі, у Приазов'ї та Криму. Вночі температура опуститься до 0…+6°C, а вдень сягатиме +8…+13°C.

У неділю, 17 березня, на невеликий, подекуди помірний дощ варто очікувати на більшій частині України. Також подекуди вночі та зранку спостерігатимуться тумани. Уночі термометри фіксуватимуть +1…+7°C, а вдень температура підніметься до +8…+13°C.

Нагадаємо, українські прикордонники спіймали "міфічного героя". Чоловік натягнув на голову латексну маску та вдягнув чорний плащ-мантію, щоб залишатися непомітним.

Волонтер Сергій Залізняк розповів історію "українського Хатіко". Пес Рекс вісім років чекав на повернення свого господаря-рибалки на березі річки. Чоловік загинув, тож довгоочікувана зустріч була неможливою.