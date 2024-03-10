У латексній масці та плащі-мантії: на кордоні зловили неординарного ухилянта (фото, відео)

За інформацією прикордонників, 40-річний чоловік перевтілився на міфічного персонажа, щоб незаконно та непомітно перетнути кордон.

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Прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали цікавого "персонажа магічного світу", який намагався незаконно перетнути кордон України з Республікою Молдова. Про це 10 березня повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Чи-то щоб злякати, чи збити з пантелику прикордонників, чолов’яга перевтілився на міфічного героя — натягнув латексну маску та чорний плащ-мантію з каптуром. Він, напевно, сподівався, що такий стилізований вигляд допоможе йому бути непомітним", — ідеться в повідомленні ДПСУ.

За інформацією прикордонників, мешканець Одеси часто приїздив на річку Турунчук, щоб порибалити. Він добре знав цю місцевість. Тому, вочевидь, вирішив цим скористатися, щоб в обхід нарядів прикордонників пробратися в Молдову неподалік від села Троїцьке.

Охоронці кордону зазначили, що до цієї подорожі чоловік підготувався дуже ретельно. Він узяв із собою термосумку, речовий мішок, ніж, ліхтар і рукавиці. А для спостереження за місцевістю з метою виявлення поблизу прикордонників порушник кордону прихопив із собою монокуляр. Він також одягнув гідрокостюм.

"Аби перетнути кордон, чоловік планував вплав подолати спочатку річку Турунчук, а потім — Дністер. Для того, щоб не замерзнути від холоду й не потонути під час запливів, українець вдягнув гідрокостюм і взяв пустий тетрапрак, який у надутому вигляді допомагав би триматися на поверхні води", — розповіли в пресслужбі ДПСУ.

Затриманий порушник кордону Фото: dpsu.gov.ua

Однак "магічно зникнути" йому завадили прикордонники. Тепер громадянину України доведеться відповідати за статтею 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Санкція статті передбачає накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб із конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

Раніше, 8 березня, повідомлялося, що на Буковині затримали бус із 34 ухилянтами. За незаконний перетин кордону з Румунією кожен з чоловіків заплатив організатору по 10 тисяч євро.