В латексной маске и плаще-мантии: на границе поймали неординарного уклониста (фото, видео)

По информации пограничников, 40-летний мужчина перевоплотился в мифического персонажа, чтобы незаконно и незаметно пересечь границу.

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Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали интересного "персонажа магического мира", который пытался незаконным способом пересечь границу Украины с Республикой Молдова. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"То ли чтобы испугать, или сбить с толку пограничников, мужчина перевоплотился в мифического героя — натянул латексную маску и черный плащ-мантию с капюшоном. Он наверняка надеялся, что такой стилизованный вид поможет ему быть незаметным", — говорится в сообщении ГПСУ.

По информации пограничников, житель Одессы часто приезжал на реку Турунчук, чтобы порыбачить. Он хорошо знал эту местность. Поэтому, очевидно, решил этим воспользоваться, чтобы в обход нарядов пограничников пробраться в Молдову недалеко от села Троицкое.

Пограничники отметили, что к этому путешествию мужчина подготовился очень тщательно. Он взял с собой термосумку, вещевой мешок, нож, фонарь и перчатки. А для наблюдения за местностью, с целью выявления вблизи пограничников, нарушитель границы прихватил с собой монокуляр. Он также надел гидрокостюм.

"Чтобы пересечь границу, мужчина планировал вплавь преодолеть сначала реку Турунчук, а затем — Днестр. Для того чтобы не замерзнуть от холода и не утонуть во время заплывов, украинец надел гидрокостюм и взял пустой тетрапрак, который в надутом виде помогал бы держаться на поверхности воды", — рассказали в пресс-службе ГПСУ.

Задержан нарушитель границы Фото: dpsu.gov.ua

Однако "магически исчезнуть" ему помешали пограничники. Теперь гражданину Украины придется отвечать по статье 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток, с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

Ранее, 8 марта, сообщалось, что на Буковине задержали бус с 34 уклонистами. За незаконное пересечение границы с Румынией каждый из мужчин заплатил организатору по 10 тысяч евро.