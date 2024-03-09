В Україні похолодає до -9 градусів та випаде сніг: прогноз на завтра (карта)

10 березня очікується південно-східний вітер з переходом на північно-східний, пориви якого досягатимуть 5-10 метрів за секунду, розповіли синоптики.

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У неділю, 10 березня, на Закарпатті очікуються невеликі дощі, а в Карпатах мокрий сніг. Про це повідомили в Укргідрометцентрі у Facebook.

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень на Закарпатті місцями невеликий дощ, у північно-східних, східних областях та в Карпатах місцями невеликий мокрий сніг та дощ", — йдеться у повідомленні.

У західних і південних областях очікується туман вночі та вранці. Синоптики прогнозують південно-східний вітер з переходом на північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде від 0 до 5 градусів морозу, у Карпатах до -9, натомість вдень очікується 4-9 градусів тепла, у західній і південно-західній частині до 12 градусів, на сході — 0-5 градусів тепла.

Прогноз погоди на 10 березня

Синоптики попередили, що протягом 9-10 березня на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується помірна сніголавинна небезпека, другий рівень.

Очікується помірна сніголавинна небезпека

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у неділю, 10 березня, потепліє до 5-10 градусів, у західній частині та на Вінниччині очікується до 7-14 градусів тепла. Проте на сході температура повітря буде на рівні 2-4 градусів тепла. За її словами, вже наступного тижня побільшає опадів, адже температура повітря залишатиметься переважно низькою, тому дощ подекуди переходитиме в мокрий сніг.

Прогноз погоди в Києві та області

За інформацією Укргідрометцентру, 10 березня в Київській області очікується мінлива хмарність, без опадів. Прогнозується південно-східний вітер із переходом на північно-східний, 5-10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі буде від 0-5 градусів морозу, вдень 4-9 градусів тепла, в Києві вночі від 0 до -2 градусів, а в день від +5 до +7 градусів.

Наталка Діденко зауважила, що в Києві опадів не очікується, у неділю буде до 5-8 градусів тепла.

Нагадаємо, 8 березня в Києві зафіксували високий рівень забрудненості повітря, в результаті киян закликали вжити деяких заходів. На правому березі рівень забрудненості повітря буде середній, тоді як на лівому — високий.