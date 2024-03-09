В Украине похолодает до -9 градусов и выпадет снег: прогноз на завтра (карта)

10 марта ожидается юго-восточный ветер с переходом на северо-восточный, порывы которого будут достигать 5-10 метров в секунду, рассказали синоптики.

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В воскресенье, 10 марта, на Закарпатье ожидаются небольшие дожди, а в Карпатах мокрый снег. Об этом сообщили в Укргидрометцентре в Facebook.

"Переменная облачность. Без осадков, только днем на Закарпатье местами небольшой дождь, в северо-восточных, восточных областях и в Карпатах местами небольшой мокрый снег и дождь", — говорится в сообщении.

В западных и южных областях ожидается туман ночью и утром. Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер с переходом на северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от 0 до 5 градусов мороза, в Карпатах до -9, зато днем ожидается 4-9 градусов тепла, в западной и юго-западной части до 12 градусов, на востоке — 0-5 градусов тепла.

Прогноз погоды на 10 марта

Синоптики предупредили, что в течение 9-10 марта на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается умеренная снеголавинная опасность, второй уровень.

Ожидается умеренная снеголавинная опасность

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в воскресенье, 10 марта, потеплеет до 5-10 градусов, в западной части и в Винницкой области ожидается до 7-14 градусов тепла. Однако на востоке температура воздуха будет на уровне 2-4 градусов тепла. По ее словам, уже на следующей неделе станет больше осадков, ведь температура воздуха будет оставаться преимущественно низкой, поэтому дождь местами будет переходить в мокрый снег.

Прогноз погоды в Киеве и области

По информации Укргидрометцентра, 10 марта в Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Прогнозируется юго-восточный ветер с переходом на северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет от 0-5 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла, в Киеве ночью от 0 до -2 градусов, а днем от +5 до +7 градусов.

Наталка Диденко отметила, что в Киеве осадков не ожидается, в воскресенье будет до 5-8 градусов тепла.

Напомним, 8 марта в Киеве зафиксировали высокий уровень загрязненности воздуха, в результате киевлян призвали принять некоторые меры. На правом берегу уровень загрязненности воздуха будет средний, тогда как на левом — высокий.