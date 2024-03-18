22-й случай смерти за два года: в Тисе нашли тело харьковчанина (видео)

По данным Госпогранслужбы, с начала полномасштабной войны в Украине при попытке переплыть Тису утонули уже 22 человека.

33-летний житель Харькова утонул в Тисе на Закарпатье. Тело мужчины в реке заметили румынские пограничники. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщила Государственная пограничная служба.

"Информацию об обнаружении в реке Тиса тела человека пограничники отдела "Тячев" Мукачевского отряда получили вчера (17 марта, — ред.) от своих румынских коллег", — говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе добавили, что эта смерть уже 22-я при попытке преодолеть реку, по которой проходит граница с Румынией, с начала полномасштабного вторжения РФ.

Пограничники напоминают, что несмотря на снижение уровня воды в Тисе, переплывать ее крайне опасно. Вред жизни и здоровью могут нанести стремительное и холодное течение, корневища и остатки деревьев, а также острые камни.

Напомним, 11 марта в Одесской области пограничники задержали двух мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдовой. Жители Запорожской области детально спланировали свой маршрут и для преодоления некоторых дистанций взяли с собой телескопическую лестницу. Нарушителей остановили выстрелами.

8 марта вблизи контрольно-пропускного пункта "Порубное" в Черновицкой области задержали грузовой бус, в котором было 34 мужчин мобилизационного возраста. Уклонисты заплатили 10 тысяч евро водителю, чтобы тот вывез их в Румынию.