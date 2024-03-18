Обвиняют в отмывании средств: в Сербии повторно рассматривает дело экс-генерала СБУ Наумова

Защита экс-генерала заявляет, что в деле отсутствует состав преступления по отмыванию средств. Прокуратура между тем предоставила доказательства о фальсификации родственниками Наумова документа о том, что средства, с которыми его задержали, якобы он одолжил.

В Сербии Высший суд в городе Ниш 18 марта начал повторное рассмотрение дела об отмывании денег экс-генералом Службы безопасности Украины Андреем Наумовым. Об этом сообщает балканская служба Радио Свобода.

На подготовительном заседании были согласованы детали дальнейшего хода судебного процесса. Защита утверждает, что в этом деле отсутствует состав уголовного правонарушения — отмывание денег, но, речь может идти о "валютном преступлении". Тогда, по мнению защитников Наумова, он может быть привлечен к ответственности "за проступок, а не по уголовному законодательству".

Сторона обвинения на подготовительном заседании со своей стороны предоставила новые доказательства. Речь идет о том, что документ, подтверждающий, что почти 530 тысяч евро, которые были найдены во время обыска автомобиля Андрея Наумова, его отец Олег одолжил у бизнес-партнера Вадима Фридмана, был сфальсифицирован.

Сам Наумов не признал себя виновным в отмывании денег, но подтвердил, что во время задержания его на границе между Сербией и Северной Македонией в июне 2022 года у него была при себе большая сумма денег, чем разрешено.

Новое слушание назначено на 19 апреля.

Дело генерала Наумова: что известно

Бывший генерал СБУ Андрей Наумов работал 12 лет в Генпрокуратуре Украины. Затем работал руководителем Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения. Далее его назначили главой Главного управления внутренней безопасности СБУ. В 2020 году Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала. Но в марте 2022 года президент лишил его этого звания.

Наумов покинул территорию Украины 23 февраля 2022 года за день до начала полномасштабного вторжения России. Предполагается, что он мог передать россиянам информацию о системе безопасности вокруг Чернобыля. В СБУ заявили, что бывший генерал, которого лишил звания президент Владимир Зеленский, совершил государственную измену. Примечательно, что Наумов был уволен из Службы безопасности Украины еще летом 2021 года.

В октябре 2022 года Украина обратилась к Сербии, по экстрадиции экс-генерала и высокопоставленного СБУ Андрея Наумова, который был арестован по обвинению в отмывании денег.

6 апреля 2023 года Наумов с отцом появились в сербском суде. Отец экс-чиновника назвал деньги, с которыми задержали его сына, своими. 608 тысяч евро и 125 тысяч долларов он якобы одолжил на открытие телеканала, а потом решил на них приобрести дом в Турции.

В сентябре 2023 года суд в Нише на юге Сербии приговорил экс-генерала СБУ Андрея Наумова к одному году тюрьмы по обвинению в отмывании денег. Но в феврале Апелляционный суд отменил приговор первой инстанции и вернул дело для принятия нового решения.