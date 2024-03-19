"Дежурят возле своих нор": в Одесской области сурки вышли из спячки (фото)

Как отмечают в организации Rewilding Ukraine, в Буджакской степи можно было увидеть одновременно не менее 10 животных, которые выглядят здоровыми и активными.

В Одесской области начали просыпаться сурки, выпущенные в Буджакской степи с целью возвращения вида в регион. Об этом говорится на странице общественной организации Rewilding Ukraine в Facebook.

"При обследовании колонии сурков нам удалось увидеть и сфотографировать сурков, которые уже проснулись и дежурят возле своих нор", — говорится в публикации.

Сурки Фото: Rewilding Ukraine

В организации отметили, что в степи можно было увидеть около 10 сурков одновременно. Животные, вероятно, хорошо выспались, так как выглядят здоровыми и активными.

Кроме того, авторы поста отметили, что кроме основной колонии на огражденной степной территории, которую построили выпущенные сурки, грызуны также создали систему нор за пределами вольера.

"То есть животные начинают расселяться по дикой степи, что и является целью программы реинтродукции вида в регионе. Мы будем наблюдать за новой колонией, чтобы увидеть, сколько животных входит в ее состав и как она развивается", — объяснили в организации.

Сурок

В публикации также говорится, что на 2024 год запланирован еще один выпуск сурков, чтобы увеличить размер и генетическое разнообразие их популяции на территории Буджакской степи.

Норы сурков Фото: Rewilding Ukraine

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