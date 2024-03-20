Сухо и много солнца: в Украине до конца недели потеплеет до +17 градусов (фото)

По словам синоптика Натальи Диденко, с каждым днем будет становиться теплее, а ночи — короче. В воскресенье похолодает лишь в западных регионах, однако в других областях будет преобладать солнечная погода.

20 марта в Украине отмечается День весеннего равноденствия. Это значит, что длинная зима подошла к концу и теперь тепла и солнца будет становиться больше. Синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале написала, чего ожидать от погоды до конца недели.

21 марта, по ее словам, температура воздуха будет в пределах +8…+12 градусов тепла. Осадки в четверг еще останутся в центральной части страны и на юге, однако на остальной территории в этот день будет преобладать сухая погода.

В Киеве 21 марта тоже не будет никаких осадков, а температура воздуха ожидается от 8 до 10 градусов тепла.

Украинцам рассказали, чего ожидать от погоды до конца недели Фото: Укргидрометцентр

Закончится рабочая неделя относительно тепло. 22 марта средняя температура воздуха в Украине ожидается от 10 до 14 градусов тепла.

Украинцам рассказали, чего ожидать от погоды до конца недели Фото: Укргидрометцентр

23 марта — Всемирный день метеоролога и он запомнится в этом году весенней солнечной погодой. То же самое касается и воскресенья.

Украинцам рассказали, чего ожидать от погоды до конца недели Фото: Укргидрометцентр

"Во Всемирный день метеоролога, и 24-го марта +12+17 градусов! В воскресенье похолодает на западе Украины… В столице на выходных, 23 и 24 марта предполагается прекрасная весенняя погода — будет сухо, много солнца и +14+16 градусов", — говорится в сообщении.

Украинцам рассказали, чего ожидать от погоды до конца недели Фото: Укргидрометцентр

Данные из Украинского гидрометеорологического центра подтверждают слова синоптика о погоде на ближайшие несколько дней.

Напомним, 16 марта сообщалось, что уровень Днепра достиг рекордной отметки и в Киеве объявляли І уровень опасности. По данным мониторинга, за неделю уровень воды в пределах столицы вырос более чем на 60 сантиметров. Кроме того, наблюдалось значительное ее колебание в течение суток.