Уровень Днепра достиг рекордной отметки: в Киеве объявлен І уровень опасности

По данным мониторинга, за последние 7 дней уровень воды в пределах столицы вырос более чем на 60 сантиметров. Кроме того, наблюдается значительное ее колебание в течение суток.

Related video

В Киеве по состоянию на субботу, 16 марта, уровень воды в Днепре поднялся до своего абсолютного максимума с начала 2024 года, однако аварийные подтопления не зафиксированы. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

По информации в КГВА, по состоянию на 16 марта уровень воды зафиксирован на отметке 601 см над "0" поста. Температура воды составляет 3,9 градусов по Цельсию.

По данным мониторинга, за последние 7 дней уровень Днепра в пределах столицы вырос более чем на 60 см. Кроме того, наблюдается значительное колебание воды в течение суток.

"Например, 14-го марта он менялся от 620 см до 577 см, но на время фиксации составлял 583 см", — отмечают в сообщении.

В Киевской городской военной администрации отметили, что подъем уровня воды и такие значительные колебания происходят в результате увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища из-за пропуска весеннего половодья. Поэтому наблюдается начальное затопление пойм и пониженных приречных территорий.

Кроме того, в КГВА предупреждают, что уровень опасности гидрологических явлений І (желтый).

"По состоянию на 16 марта аварийных подтоплений по городу не зафиксировано. Промышленные объекты и жилые массивы города вне опасности. Мониторинг нынешнего половодья продолжается", — говорится в заметке.

По прогнозам Укргидрометцентра, как минимум до 19 марта уровень воды в Днепре в Киеве будет удерживаться выше отметок начального затопления заводей и пониженных приречных территорий, подчеркнул начальник КГГА.

Напомним, 13 марта о повышении уровня воды в Каховском водохранилище сообщил портал Texty.org.ua. В издании отметили, что впервые за последние полвека на Великом Лугу наблюдается наводнение.