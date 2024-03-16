Рівень Дніпра сягнув рекордної позначки: у Києві оголошено І рівень небезпеки

За даними моніторингу, за останні 7 днів рівень води у межах столиці зріс на понад 60 сантиметрів. Крім того, спостерігається значне її коливання протягом доби.

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У Києві станом на суботу, 16 березня, рівень води у Дніпрі піднявся до свого абсолютного максимуму з початку 2024 року, однак аварійні підтоплення не зафіксовані. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

За інформацією в КМВА, станом на 16 березня рівень води зафіксований на відмітці 601 см над "0" поста. Температура води становить 3,9 градусів за Цельсієм.

За даними моніторингу, за останні 7 днів рівень Дніпра у межах столиці зріс на понад 60 см. Крім того, спостерігається значне коливання води протягом доби.

"Наприклад, 14-го березня він змінювався від 620 см до 577 см, але на час фіксації становив 583 см", — зазначають у повідомленні.

У Київській міській військовій адміністрації зауважили, що підйом рівня води і такі значні коливання відбуваються внаслідок збільшення скидів води з Київського водосховища через пропуск весняного водопілля. Тому спостерігається початкове затоплення заплав та понижених прирічкових територій.

Окрім того, у КМВА попереджають, що рівень небезпеки гідрологічних явищ І (жовтий).

"Станом на 16 березня аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза небезпекою. Моніторинг цьогорічного водопілля триває", — йдеться у дописі.

За прогнозами Укргідрометцентру, щонайменше до 19 березня рівень води у Дніпрі в Києві утримуватиметься вище відміток початкового затоплення заплав і понижених прирічкових територій, підкреслив начальник КМВА.

Нагадаємо, 13 березня про підвищення рівня води в Каховському водосховищі повідомив портал Texty.org.ua. У виданні зазначили, що вперше за останні півстоліття на Великому Лузі спостерігається повінь.