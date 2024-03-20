Убийство 27-летней украинки в Германии: нашли тело ее матери, — Bild

51-летнюю женщину также убили, а ее тело бросили в озеро. Украинку искали более 2 недель.

В Германии правоохранители нашли тело пропавшей две недели назад беженки из Украины 51-летней Марины Стеценко. Женщину, как и ее 27-летнюю дочь, также убили. Об этом пишет немецкое издание BILD.

Тело Марины Стеценко обнаружили в озере вблизи села Бад-Мингольсхайм. Как сообщила полиция, ее также убили.

Подозреваемыми по делу проходят 43-летняя россиянка и 44-летний немец. По версии следствия, они убили мать и бабушку девочки, чтобы забрать ребенка себе. Злоумышленники заманили беженцев, пообещав помочь им оформить документы в Германии.

Убийство украинки в Германии: что известно

27-летняя украинка Рита Разаз из Харькова, ее 51-летняя мама Марина и 5-недельная дочь Мия жили в приюте для беженцев в Баден-Вюртенберге. Они исчезли 2 недели назад. Через три дня после исчезновения тело молодой мамы обнаружил прохожий на военном пункте пропуска на реке. На теле обнаружили следы насильственной смерти.

Дочь убитой украинки Мия

Мать женщины и ее дочь не нашли, поэтому поиски продолжились. 15 марта стало известно, что правоохранители нашли младенца. Девочку обнаружили у посторонних людей — мужчины и женщины. Тест ДНК подтвердил, что найденный ребенок — дочь убитой украинки. По рассказам соседа, 44-летний подозреваемый еще в декабре рассказывал о том, что в их доме вскоре появится маленькая дочь. При этом его жена из России не выглядела беременной.

Убита бабушка девочки Марина Стеценко

Бабушку похищенной девочки, 51-летнюю Марину Стеценко, объявили пропавшей без вести.