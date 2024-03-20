Пьяная водитель устроила аварию под Киевом: госпитализировали пять человек (фото)

Женщину поместили в изолятор, ей грозит лишение свободы на срок до трех лет. Водитель и пассажиры машины, в которую она врезалась на встречной полосе, находятся в больнице.

Под Киевом произошло ДТП, в результате которого госпитализировали пять человек. Деталями инцидента 20 марта поделилась пресс-служба ГУНП в Киевской области.

"Авария с участием двух автомобилей произошла вблизи села Гора", — сообщили в Нацполиции.

По предварительным данным, 43-летняя водитель Ford села за руль в состоянии опьянения. Она выполняла маневр разворота и нарушила ПДД, не предоставив преимущество в движении. Выехав на встречную полосу, женщина столкнулась с машиной "ВАЗ".

Фото с места происшествия Фото: Нацполиция

"В результате ДТП 42-летний водитель "ВАЗ" и его четыре пассажира с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу", — рассказали в полиции.

Нарушительницу задержали и поместили в изолятор временного содержания. Водителю Ford объявили о подозрении в нарушении ПДД во время "пьяного вождения". За это может грозить до трех лет заключения с лишением права управлять транспортом на 3-5 лет.

Фото с места происшествия Фото: Нацполиция

Напомним, полиция разоблачила преступную группу, которая на заказ жгла дома и квартиры по всей Украине. Такая "услуга" стоила от 500 до 3000 долларов.

В Германии убили двух беженок из Украины. Сначала нашли тело 27-летней Риты Разаз, а позже и ее матери — 51-летней Марины Стеценко. По данным следствия, убийство могли совершить 43-летняя россиянка и 44-летний немец, чтобы забрать себе младенца Риты.