Имущество оформлено на семью: против главы Антимонопольного комитета возбудили дело (фото, видео)

Журналисты обнаружили, что семья чиновника в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и транспортные средства общей рыночной стоимостью более 70 миллионов гривен.

Материалы журналистов оказались основанием для возбуждения уголовного производства против Павла Кириленко, председателя Антимонопольного комитета, по статьям "незаконное обогащение" и "декларирование недостоверной информации". Об этом "Радио Свободе" сообщили в пресс-службе САП.

В расследовании указано о том, что журналисты обнаружили, что семья чиновника в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и транспортные средства общей рыночной стоимостью более 70 миллионов гривен. Речь идет о большом имении и двух земельных участках в Киевской области, 200 квадратных метров офисной недвижимости в столице Украины, двух кроссоверах, трех квартирах с паркоместами в элитных жилых комплексах на территории Киева и четырех апартаментах с паркоместами в Ужгороде.

"Схемы" выяснили, что у родственников Кириленко бизнес отсутствует. Чтобы приобрести все ценное имущество, официальных доходов семьи не хватило, но оно на них было оформлено. Чиновник не указывал в декларации недвижимость и машины, которыми пользуется его семья.

Фото: Схемы

Элитное имущество, как установили журналисты, в основном оформлено на родственников жены Кириленко. Они приобрели его в период, когда чиновник возглавлял Донецкую областную администрацию и до его перевода на должность главы АМКУ в 2023 году в столицу.

Родственники Кириленко также документальных подтверждений этой версии происхождения состояния семьи предоставить не могли. Они заявили, что "все осталось в оккупированной Горловке".

По информации "Схем", не указал в декларации Кириленко имущество, которым пользуется он и его семья. Речь идет о 4-комнатной квартире на территории украинской столицы площадью почти 200 квадратных метров, где чиновник живет с семьей, а также автомобиль BMW X3, которым пользуется жена Кириленко.

Реакция председателя Антимонопольного комитета

В комментарии "Схемам" Кириленко заявил, что источник состояния — это стартовый капитал семьи, который формировался в период 90-х годов. Именно тогда, как он указал, бабушка его будущей жены выгодно продала акции завода "Стирол", расположенного на территории Горловки, полученные ею как работницей завода. Найти официальное подтверждение этим операциям журналистам не удалось.

Напомним, в сентябре НАБУ призвало возбудить уголовное производство против должностных лиц Госаудитслужбы. Председатель ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко назвал причины.