Украина установила рекорд по импорту электроэнергии в этом году, — "Укрэнерго"

Россияне 22 марта нанесли крупнейший с начала войны ракетный удар по украинской энергетической инфраструктуре.

В течение 26 марта Украина будет импортировать рекордные с начала текущего года объемы электроэнергии — 18 649 МВт-ч. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы НЭК "Укрэнерго".

"Сегодня запланирован импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Его общий объем будет составлять 18 649 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 537 МВт. В то же время экспорта не будет", — отмечается в тексте заявления.

Вместе с этим известно, что по состоянию на утро 26 марта в Одесской области из-за неблагоприятных погодных условий без света оставались 69 населенных пунктов. Также в связи с боевыми действиями новые обесточивания фиксировались в Донецкой и Днепропетровской областях. В Сумской и Кировоградской областях причиной отключений света стали технологические повреждения.

22 марта российская оккупационная армия нанесла наиболее массированный обстрел украинской энергосистемы с начала полномасштабного вторжения. В течение атаки захватчики применили 88 крылатых ракет и 63 иранских дроны-камикадзе "Шахед". По меньшей мере 5 человек стали жертвами ракетного удара.

Больше всего в результате атаки пострадала станция ГЭС-2 на Днепровской ГЭС, которая была выведена из строя. В частности был разрушен машинный зал ГЭС-2. Кроме того, произошло загрязнение почвы и утечка нефтепродуктов.

Несмотря на это премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что энергосистема страны осталась целостной. Энергетики активно проводят работы для ликвидации последствий российской атаки: на пострадавших объектах разбирают завалы, также проводятся аварийно-восстановительные мероприятия.

Генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота 25 марта заявил, что разбор всех завалов на ДнепроГЭС удастся завершить в течение недели. После этого можно будет более детально оценить последствия атаки россиян.