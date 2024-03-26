"Задержали с поличным": депутаты Сумского облсовета пытались дать взятку главе ГВА (фото)
Два депутата Сумского облсовета пытались с помощью неправомерной выгоды в размере 100 тысяч долларов решить вопрос укрупнения больницы, присоединив к ней другие медицинские учреждения.
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) совместно с СБУ разоблачили двух депутатов Сумского областного совета в момент передачи взятки главе местной власти. Об этом сообщается на сайте НАБУ.
Один из задержанных оказался главным врачом местного медицинского учреждения, который с помощью неправомерной выгоды в размере 100 тысяч долларов хотел решить вопрос укрупнения больницы, присоединив к ней другие медицинские учреждения. Кроме того, эти два депутата стремились лоббировать назначение одного из них на должность главного врача такой больницы.
Средства предназначались для руководителя Сумской городской военной администрации фактически за махинации в медицинской сфере в прифронтовом регионе. Также депутаты предлагали чиновнику 10-20% от выделенного объема бюджетного финансирования вновь созданного медучреждения.
Депутаты были задержаны при передаче первого транша взятки в размере 50 тысяч долларов.
Предварительная квалификация поступка, по сообщению НАБУ, — ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу").
Напомним, 17 марта СМИ раскрыли теневые механизмы в Минобороны — общий оборот доходит почти до 50 миллиардов гривен.
Также 5 марта в эксклюзивном материале Фокус писал, что украинцы жалуются на работу военно-врачебных комиссий в Киеве, сообщая о коррупции в системе.