"Задержали с поличным": депутаты Сумского облсовета пытались дать взятку главе ГВА (фото)

Два депутата Сумского облсовета пытались с помощью неправомерной выгоды в размере 100 тысяч долларов решить вопрос укрупнения больницы, присоединив к ней другие медицинские учреждения.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) совместно с СБУ разоблачили двух депутатов Сумского областного совета в момент передачи взятки главе местной власти. Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Один из задержанных оказался главным врачом местного медицинского учреждения, который с помощью неправомерной выгоды в размере 100 тысяч долларов хотел решить вопрос укрупнения больницы, присоединив к ней другие медицинские учреждения. Кроме того, эти два депутата стремились лоббировать назначение одного из них на должность главного врача такой больницы.

Фото: НАБУ Фото: НАБУ

Средства предназначались для руководителя Сумской городской военной администрации фактически за махинации в медицинской сфере в прифронтовом регионе. Также депутаты предлагали чиновнику 10-20% от выделенного объема бюджетного финансирования вновь созданного медучреждения.

Депутаты были задержаны при передаче первого транша взятки в размере 50 тысяч долларов.

Предварительная квалификация поступка, по сообщению НАБУ, — ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу").

Напомним, 17 марта СМИ раскрыли теневые механизмы в Минобороны — общий оборот доходит почти до 50 миллиардов гривен.

Также 5 марта в эксклюзивном материале Фокус писал, что украинцы жалуются на работу военно-врачебных комиссий в Киеве, сообщая о коррупции в системе.