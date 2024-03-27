"Разрушительный эффект": Telegram является проблемой, но есть нюанс, — Буданов

По словам начальника украинской разведки, при помощи популярного мессенджера можно доносить определенную информацию жителям захваченных регионов. Кроме того, полностью уничтожить "машину" российской пропаганды точно не получится.

Популярный мессенджер Telegram является проблемой, однако с его помощью можно доносить необходимую информацию для определенных людей. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МОУ) Кирилл Буданов во время третьего ежегодного форума Kyiv Stratcom Forum 2024.

По его словам, как бы все не пытались, полностью уничтожить линии российской пропаганды фактически невозможно. У противника для этой деятельности достаточно как финансовых ресурсов, так и человеческих по всему миру.

"Это огромная машина с огромным количеством медийного ресурса, это все только видимая часть. А сколько всего идет через искусство? Посмотрите российские фильмы, которые не связаны в принципе с войной, но почти в каждом из них хоть один момент есть вражеской пропаганды", — заявил Кирилл Буданов.

Отдельно глава украинской разведки поднял тему того, как можно влиять на тех людей, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях. Оказывается, несмотря на свою определенную опасность, Telegram может быть подобным инструментом влияния.

"Самое интересное — это Telegram, все его читают. Он во многом наносит разрушительный эффект здесь внутри, но так же благодаря ему можно что-то доносить до людей на оккупированных территориях. Это то, что более-менее как-то работает. Telegram, с точки зрения национальной безопасности, точно является проблемой. Это надо понимать. К тому же, я абсолютно против притеснений свободы слова. Но это уже слишком", — продолжил Кирилл Буданов.

Больше всего его беспокоит тот факт, что любой человек может в мессенджере создать свой канал, после чего писать все то, что ему захочется. Потом такие люди, говорят в ГУР, начинают прикрываться свободой СМИ, однако Буданов уверен, что это как-то иначе называется.

Напомним, 29 февраля в Верховной Раде предложили заблокировать Telegram, если владелец Павел Дуров откажется сотрудничать. По словам нардепа Ярослава Юрчишина, такие меры стоит принять, если администрация "не пойдет на контакт" с украинской властью и откажется блокировать "откровенно манипулятивные каналы".

25 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о "регулировании деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация". Теперь с проблемами в будущем может столкнуться и Telegram.