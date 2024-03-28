На руки деньги не дают: как украинцы покупают жилье по программе "єВідновлення"

По программе "єВідновлення" выделяют деньги за поврежденное и разрушенное жилье. В первом случае средства можно тратить только на ремонт или строительство, а во втором — на покупку нового жилья.

Программа "Відновлення" начала работать в Украине с марта 2023 года. Ею воспользовались уже 1310 семей, которые смогли приобрести новое жилье по сертификату взамен разрушенных Россией домой и квартир. Об этом пишет "Донбасс Реалии".

Сообщается, что программа "єВідновлення" разделена на две категории:

Компенсация за восстановление поврежденного жилья (средства можно потратить только на строительные и ремонтные материалы). В начале сумма составила всего 200 тысяч гривен, теперь финансирование программы расширили, и для квартир выплаты составляют до 350 тысяч, а для частных домов – и 500 тысяч.

Компенсация за полностью разрушенное жилье. Стоимость здесь зависит от оценки комиссии. При утверждении возмещения – пострадавшие получают сертификат и должны реализовать его в течение 30 дней.

Украинцы рассказали о программе "єВідновлення"

Как рассказал журналистам 62-летний Виктор Мусиенко, дом его семьи в Киевской области площадью в 120 метров квадратных сгорел еще в марте 2022 года от попадания в него российского снаряда.

Сообщается, что на момент удара семьи не было дома. Виктор начал заниматься процессом возмещения после того, как вернулся из Черниговской области, куда уезжал во время активной фазы боев в Киевской области.

"Мы сфотографировали развалины нашего жилья, потом еще пришла комиссия из района, посмотрела, оценила. Когда заработала программа для возмещения полностью разрушенного жилья, уже через "Дію" подали все необходимые документы. Через два месяца нам одобрили выплаты, и на счет пришли средства. Дом оценили в 3 млн. 600 тыс. грн.", – рассказал мужчина.

Также о своей ситуации рассказала Ольга Нечитайло, которая получила 1 млн. 161 тысяч гривен за сильно поврежденный дом своей матери в Славянске. Ей было сложно разобраться в системе и понять, какие именно документы нужны, чтобы получить компенсацию. Женщина обратилась на горячую линию, также ей помогла дочь.

Правда, как сообщается, после первой подачи документов Ольге отказали.

"Я подала документы на возмещение, а мне пришел ответ, что дом настолько разрушен, что не подпадает под эту часть программы, а нужно оформлять на полностью разрушенное, а не поврежденное жилье. Мне пришлось подавать документы заново", – рассказала женщина.

Почему украинцы выбирают вторичный рынок

Как рассказала председатель Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства Елена Шуляк, по состоянию на середину марта 2024 года на компенсацию подали более 11 тысяч заявлений именно на новое жилье. Большинство сделок – 92% – это рынок вторичного жилья.

По ее словам, оставшиеся без жилья из-за войны люди хотят решить вопрос быстро.

"Конечно, они выбирают уже готовые квартиры, где сделан ремонт и есть даже мебель и техника. Немало сейчас предложений на вторичном рынке полностью укомплектованных квартир. Чтобы не платить аренду, пока будет делаться ремонт, а заехать и жить", – объясняет Донбасс Реалии Елена Шуляк.

Как рассказала Ольга Нечитайло, она купила квартиру в Тернополе на 35 квадратных метров именно на вторичном рынке. В квартире уже были мебель и техника.

"Денег по программе "єВідновлення" хватило, чтобы перекрыть полную стоимость жилья без доплат. Программой очень довольна, потому что теперь у нас есть крыша над головой", – рассказала она.

Предложения на первичном рынке

Издание пишет, что семья Мусиенко все-таки остановилась на покупке жилья в новостройке. Виктор рассказал, что выбор пал на Бровары, ведь это недалеко от села Скибин, где был разрушен дом.

"Выбирали варианты застройщиков, которые могут предложить квартиры с ремонтом. В области нашли только один, стоимость самой квартиры с голыми стенами – 2 миллиона, остается 1 млн 600 тысяч, это те деньги, на которые сам застройщик должен сделать ремонт и, если останется, то еще и купить встроенную технику", – рассказал Мусиенко.

Как рассказала коммерческий директор компании "Интергал-Буд" Анна Лаевская, если заявка государством согласована, то процесс от обращения в отдел продаж застройщика до заселения достаточно быстрый – до недели.

В компании Alliance Novobud заявили, на первичном рынке недвижимости предлагают преимущественно квартиры в уже готовых домах. Объекты на стадии строительства имеют ограниченный перечень типов договоров, допускаемых к программе "єВідновлення".

Маркетинговый директор компании Ирина Михалева рассказала, что предложение по первичному жилью из-за этого – ограничено.

"Общая ситуация на рынке недвижимости в Киеве и области такова, что готового жилья почти нет, а поскольку спрос вырос и из-за самой программы, то этот сегмент вымывается", – рассказала Михалева.

По ее словам, такая тенденция будет продолжаться, потому что из-за полномасштабного вторжения мало застройщиков начали строительство новых объектов в течение 2022-2023 годов.

"Уже с 2024-го надеемся, что строительные площадки заработают, но это начальные стадии строительства, которые под программу не подпадают", — рассказала она.

Главная проблема программы "єВідновлення"

Как рассказала Ольга Нечитайло, на вторичном рынке жилья никто не хочет работать с виртуальными деньгами.

"А на руки эти средства никто не дает: сумма зачисляется на счет продавца через 2-5 дней после сделки. К тому же люди хотят доллары. Еще один недостаток – продавец может снимать в банке ежедневно не больше 100 тысяч гривен, а это лишние хлопоты, которых никто не хочет", – рассказала она.

По словам журналистов, еще одна проблема – ограничение во времени. Так, реализовать деньги сертификата нужно в течение 30 дней после того, как человек получил сертификат.

"Это действительно очень сложно – уложиться в 30 дней, потому что нужно не только найти подходящую квартиру, чтобы всех все устраивало, но и успеть все оформить, а это малые сроки", – рассказал Виктор Мусиенко.

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