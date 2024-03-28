Доля мужчин среди беженцев за рубежом выросла вдвое, — исследование (инфографика)

За рубежом в связи с войной России против Украины находятся 4,9 млн украинцев, а в Германии и Польше зафиксировано наибольшее присутствие украинских граждан.

Доля мужчин-беженцев в других государствах за время полномасштабного вторжения России выросла почти вдвое — с 17% до 35%. Об этом свидетельствуют данные Центра экономической стратегии.

Женщины в возрасте 35-44 лет остаются самой большой группой беженцев. Подавляющее большинство из них (71%) выехали за пределы Украины детьми.

Доля несовершеннолетних украинцев в других государствах также сократилась. Показатель снизился до 38%, а в мае 2023 года составил 51%.

За границей из-за войны находятся 4,9 млн украинцев. В Германии (30%) и Польше (22%) зафиксировано наибольшее их присутствие.

Половозрастная структура украинских беженцев в Украине Фото: Центр экономической стратегии

С начала полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства вне Европы больше всего приняли украинцев ты страны — США (280 тыс. человек), Великобритания (253,2 тыс.) и Канада (210,2 тыс.).

Экономические и демографические потери от невозвращения беженцев Фото: Центр экономической стратегии

Специалисты рассчитали, что по разным сценариям за пределами украинского государства могут остаться от 1,4 млн до 2,3 млн украинцев. Большое количество государств постепенно сокращают расходы на беженцев.

Центр экономической стратегии: задачи и деятельность

Центр экономической стратегии (ЦЭС) — неправительственный украинский исследовательский центр по вопросам экономической политики, общественная организация. Структура анализирует поддержку реформ в Украине с целью достижения стабильного и устойчивого экономического роста. Центр осуществляет независимый анализ наиболее важных аспектов государственной политики, а также работает над усилением общественной поддержки реформ.

Напомним, 11 марта опрос показал сколько беженцев в ФРГ планируют вернуться в Украину. В Украину в прошлом году готовы были вернуться 21% беженцев, тогда как летом 2022-го этот показатель составлял 46%.