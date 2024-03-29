Угрожает нацбезопасности Украины: Институт нацпамяти требует снести бывшую Арку дружбы народов

Как утверждают в Институте нацпамяти, арка в центре Киева относится к символике российской имперской политики, поэтому простого переименования недостаточно. Она должна быть полностью демонтирована.

Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти по определению принадлежности объектов к символике российской имперской политики пришла к выводу, что Арку свободы украинского народа, которая до 2022 года называлась Арка дружбы народов, нужно снести, ведь она репрезентирует советские идеологемы и коннотации и представляет угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба УИНП.

"Размещенная в Крещатом парке города Киева Арка дружбы народов, посвященная событиям, связанным с осуществлением российской имперской политики и ее глорификацией (установлена в 1982 г. по случаю 60-летия образования СССР и 65-летия Октябрьского переворота 1917 года), относится к символике российской имперской политики и подлежит полному демонтажу", — говорится в сообщении.

Экспертная комиссия УИНП отметила, что несмотря на переименование объекта в мае 2022 года на Арку свободы украинского народа, а также несмотря на то, что в апреле 2022 возле арки демонтировали советский монумент рабочих, сооружение представляет советские идеологемы и коннотации, поэтому представляет угрозу национальной безопасности Украины.

Напомним, в ноябре 2018 года на арке сделали инсталляцию "Трещина дружбы", посвященную украинским политзаключенным Кремля, в частности режиссеру Олегу Сенцову, который после начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ.

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