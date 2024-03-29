Работа онлайн-казино: Зеленский отреагировал на петицию и поручил собрать аналитику (видео)

В вечернем обращении президент заявил, что Алексей Данилов продолжит работу на дипломатическом направлении. По его словам, именно так экс-секретарь СНБО видел дальнейшее развитие своей карьеры.

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение уволенного с должности секретаря СНБО Алексея Данилова послом в Молдову. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении в пятницу, 29 марта.

"Алексей Данилов продолжит работу на дипломатическом направлении, а конкретнее — я согласовал его кандидатуру как нового Посла нашего государства в Республике Молдова. Он говорил мне именно о таком видении своей дальнейшей работы на Украине", — сказал президент.

Он отметил, что Молдова "является чрезвычайно весомым государством — и с точки зрения вызовов безопасности в регионе, и с точки зрения нашего двустороннего взаимодействия".

Указа о назначении Данилова послом в Молдове на момент публикации материала не было.

Работа онлайн-казино — реакция Зеленского — реакция Зеленского

Также в вечернем обращении Зеленский отреагировал на петицию об ограничении работы онлайн-казино, которая была зарегистрирована 29 марта на сайте президента. Меньше чем за полдня она собрала более 26 тысяч подписей украинцев из 25 тысяч необходимых для рассмотрения. Петицию зарегистрировал военнослужащий 59 бригады Павел Петриченко.

Фото: скриншот

Глава государства поручил главе СБУ и другим ведомствам собрать аналитику по онлайн-казино и его влияние на общество.

"Сегодня очень быстро собрала необходимые голоса петиция по тематике казино — онлайн-платформ игорных. О том, как это распространено и как это влияет на часть общества. Поручил главе Службы безопасности Украины, Госспецсвязи, Минцифре и секретарю СНБО собрать мне всю аналитику по этому вопросу и на следующей неделе предложить решение", — сказал президент.

Напомним, 29 марта народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что якобы 9 из 10 бойцов в украинской армии зависимы от азартных игр.

В свою очередь командир отделения 24-й ОШБ ВСУ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" опроверг данные Гончаренко. Но сам факт проблемы признал. По его словам, военные это делают от скуки. По его словам, среди боевых подразделений такие случаи являются редкостью.

Один из украинских защитников под ником "Солдат, который с*бался служить" в Х поделился одной историей игр в онлайн-казино. По его словам, главный сержант подразделения "подсел" на такие игры и сначала "спускал" какую-то часть от зарплаты, боевых, а потом вообще все боевые. В конце концов он занял у собратьев около полумиллиона гривен