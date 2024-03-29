Одолжил полмиллиона и где-то исчез пульсар: боец ВСУ рассказал свою историю об онлайн-казино

Военный "просаживал" в онлайн-казино все боевые, а дома спихивал все на командира, который якобы присваивал его выплаты. Также в подразделении начали исчезать ценные вещи.

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В последнее время в украинском обществе начала обсуждаться тема, что большое количество украинских защитников якобы "подсаживаются" на онлайн-казино и просаживают там значительную часть своих зарплат. Сами военные признают, что это уже стало проблемой в армии. Историю из своей жизни рассказал в Х один из украинских защитников под ником "Солдат, который с*бался служить".

"Один тип (главный сержант подразделения) подсел на онлайн казино, слоты, ставки. Сначала он спускал какую-то часть от зарплаты, боевых, потом вообще все боевые. Конечно же для дома была хорошая история что командир-п**арас и не платит боевые. Так как все подразделение было разбросано по позициям на линии фронта и практически не виделись между собой, то господин сержант периодически писал разным бойцам с целью одолжить деньжат. Таким образом им было заимствовано около полумиллиона гривен", — рассказал он.

Боец добавил, что одновременно стало исчезать имущество подразделения, но без доказательств обвинять он никого не хочет.

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"Примерно в то же время, старшина заметил, что где-то исчез наш пульсар. Но не поймал — не вор. Когда эта история вылезла наружу, то господин главный сержант подразделения просто самовольно покинул часть. К счастью, в бригаде служит его папа, ему донесли информацию. Сын (главный сержант) получил п**дяки и вернулся на службу, его быстро перевели в другой батальон", — рассказал военный.

Он добавил, что впоследствии главный сержант таки рассчитался со всеми долгами с сослуживцами.

"За годы моей службы можно с уверенностью сказать, что онлайн-казино, алкоголь и наркотики — это самое большое зло в армии. И от этого страдает не только военный, но и его семья. В то же время прекрасно было бы запретить ломбардам принимать коптеры, ночники, теплаки и т.д.", — подчеркнул украинский защитник.

Он обратился к подписчикам с просьбой подписать петицию об ограничении работы онлайн-казино, которую зарегистрировали на сайте президента Украины.

Напомним, что в Одессе ранее исчез начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков. Перед исчезновением он проиграл крупную сумму в казино.

Также сообщалось, что находясь на Кипре, гражданин Турции выиграл крупную сумму денег в казино. Однако вместо долгожданного приза ему предъявили обвинение и наложили штраф. Причина заключается в том, что туркам запрещено посещать казино на севере островного государства.