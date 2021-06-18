Проиграл в казино: полиция раскрыла детали пропажи начштаба морской охраны в Одессе

Пограничник Алексей Чертков, владеющий секретной информацией, задолжал много денег и не смог расплатиться. Он пытался вернуться домой, но поругался с женой.

Начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков, которого ищут с 1 июня, перед исчезновением проиграл в казино. Новые подробности расследования заместитель Национальной полиции Максим Цуцкеридзе рассказал в интервью "Цензору".

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Как выяснили правоохранители, офицер Госпогранслужбы занял деньги у многих людей, в том числе у своих коллег по службе, а за несколько дней до пропажи Алексей Чертков проиграл крупную сумму в казино. Во время обыска кабинета нашли его записку с текстом: "Я уже не могу вам платить", однако пока неясно, кому именно она адресована.

"Он записывал, когда и у кого брал средства в долг, а также в каких заведениях играл. Во время допросов мы эту информацию подтвердили", — заявил Цуцкеридзе.

По данным следствия, в день исчезновения Чертков шел на работу, ему позвонил начальник, сообщил об отмене совещания и разрешил вернуться домой. Спустя два дня полицейские нашли человека, которая видела пропавшего военнослужащего в Одессе, помимо этого нет никакой информации о его местонахождении.

Известно также, что офицер пытался вернуться домой, однако у них с женой возник бытовой конфликт, после которого мужчина снова ушел. Эти сведения подтверждают соседи и записи, которые Алексей Чертков хранил в своем кабинете.

Максим Цуцкеридзе добавил, что военного продолжают разыскивать в рамках уголовного производства об умышленном убийстве — это стандартная процедура в отношении всех людей, пропавших без вести. Пока неизвестно, выехал Чертков из Одессы или остался в городе.

Ранее сообщали, что Алексей Чертков обладает секретной информацией об охране границы на участке от Крыма до Дуная. В связи с этим его ищет даже контрразведка. Известно, что начштаба морской охраны 1 июня около 6:30 вышел из дома на улице Грушевского и больше не появлялся в расположении своего отряда, по телефону с ним связаться не удается.