Програв у казино: поліція розкрила деталі зникнення начштабу морської охорони в Одесі

Прикордонник Олексій Чертков, який володіє секретною інформацією, заборгував багато грошей і не зміг розплатитися. Він намагався повернутися додому, але посварився з дружиною.

Начальник штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексій Чертков, якого шукають з 1 червня, перед зникненням програв у казино. Нові подробиці розслідування заступник Національної поліції Максим Цуцкірідзе розповів в інтервʼю "Цензор".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як зʼясували правоохоронці, офіцер Держприкордонслужби позичив гроші у багатьох людей, зокрема у своїх колег по службі, а за кілька днів до зникнення Олексій Чертков програв велику суму в казино. Під час обшуку кабінету знайшли його записку з текстом: "Я вже не можу вам платити", проте поки незрозуміло, кому саме вона адресована.

"Він записував, коли й у кого брав кошти в борг, а також у яких закладах грав. Під час допитів ми цю інформацію підтвердили", — заявив Цуцкірідзе.

За даними слідства, в день зникнення Чертков йшов на роботу, йому зателефонував начальник, повідомив про скасування наради і дозволив повернутися додому. Через два дні поліцейські знайшли людину, яка бачила зниклого військовослужбовця в Одесі, крім цього немає ніякої інформації про його місцезнаходження.

Відомо також, що офіцер намагався повернутися додому, однак у них із дружиною виник побутовий конфлікт, після якого чоловік знову пішов. Ці відомості підтверджують сусіди та записи, які Олексій Чертков зберігав у своєму кабінеті.

Максим Цуцкірідзе додав, що військового продовжують розшукувати в рамках кримінального провадження про умисне вбивство — це стандартна процедура щодо всіх людей, зниклих безвісти. Поки невідомо, виїхав Чертков з Одеси чи залишився в місті.

Раніше повідомляли, що Олексій Чертков володіє секретною інформацією про охорону кордону на ділянці від Криму до Дунаю. У звʼязку з цим його шукає навіть контррозвідка. Відомо, що начштабу морської охорони 1 червня приблизно о 06:30 вийшов із дому на вулиці Грушевського і більше не зʼявлявся в розташуванні свого загону, по телефону з ним звʼязатися не вдається.