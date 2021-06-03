В Одесі третій день шукають зниклого начштабу загону морської охорони

До пошуку зниклого офіцера підключена і контррозвідка, оскільки він є носієм секретної інформації про систему охорони держкордону.

Тривають пошуки зниклого 1 червня в Одесі першого заступника командира — начальника штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексія Черткова.

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Як повідомляє видання "Думська" з посиланням на регіональне управління морської охорони, зниклого офіцера оголосили в розшук, відкрито кримінальне провадження.

До пошуків залучені всі компетентні органи. Залучена і військова контррозвідка СБУ, оскільки Чертков є носієм секретної інформації про систему охорони державного кордону країни.

Повідомляється, що офіцер о 6:30 вийшов зі свого будинку на вулиці Грушевського, але в розташування загону не прибув. З ним був втрачений і телефонний зв'язок.

Одеський загін морської охорони здійснює охорону ділянки державного кордону в Чорному морі, від Криму до Дунаю (у тому числі 98 миль самої річки).

Він здійснює контроль за плаванням і перебуванням українських та іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальному морі, заходом іноземних невійськових суден і військових кораблів у порти України та перебуванням у них; охорону суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні.

2 червня деякі ЗМІ повідомили, що зниклий знайдений, але ця інформація виявилася помилковою.

Нагадаємо, СБУ запідозрила поліцейську з Одеси в збуті кокаїну та інших наркотиків, раніше вилучених у підозрюваних. За інформацією слідства, співробітниця районного відділу поліції входила до складу угрупування, яке розповсюджувало наркотичні та психотропні засоби через підконтрольних наркодилерів.

20-21 травня СБУ провела в Одеській області масштабні антитерористичні навчання.