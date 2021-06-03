В Одессе третий день ищут пропавшего начштаба отряда морской охраны

К поиску пропавшего офицера подключена и контрразведка, так как он является носителем секретной информации о системе охраны госграницы.

Продолжаются поиски пропавшего 1 июня в Одессе первого заместителя командира — начальника штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексея Черткова.

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Как сообщает издание "Думская" со ссылкой на региональное управление морской охраны, пропавшего офицера объявили в розыск, открыто уголовное производство.

К поискам привлечены все компетентные органы. Задействована и военная контрразведка СБУ, так как Чертков является носителем секретной информации о системе охраны государственной границы страны.

Сообщается, что офицер в 6:30 вышел из своего дома на улице Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. С ним была потеряна и телефонная связь.

Одесский отряд морской охраны осуществляет охрану участка государственной границы в Черном море, от Крыма до Дуная (в том числе 98 миль самой реки).

Он осуществляет контроль за плаванием и пребыванием украинских и иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальном море, заходом иностранных невоенных судов и военных кораблей в порты Украины и пребыванием в них; охрану суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне.

2 июня некоторые СМИ сообщили, что пропавший найден, но эта информация оказалась ложной.

Напомним, СБУ заподозрила полицейскую из Одессы в сбыте кокаина и других наркотиков, ранее изъятых у подозреваемых. По информации следствия, сотрудница районного отдела полиции входила в состав группировки, которая распространяла наркотические и психотропные средства через подконтрольных наркодилеров.

20-21 мая СБУ провела в Одесской области масштабные антитеррористические учения.