Позичив пів мільйона і десь зник пульсар: боєць ЗСУ розповів свою історію про онлайн-казино

Військовий "просаджував" в онлайн-казино всі бойові, а вдома спихував все на командира, який нібито привласнював його виплати. Також у підрозділі почали зникати цінні речі.

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Останнім часом в українському суспільстві почала обговорюватися тема, що велика кількість українських захисників нібито "підсідають" на онлайн-казино і просаджують там значну частину своїх зарплат. Самі військові визнають, що це вже стало проблемою у війську. Історію зі свого життя розповів в Х один з українських захисників під ніком "Солдат, який з*бався служити".

"Один тіп (головний сержант підрозділу) підсів на онлайн казино, слоти, ставки. Спочатку він спускав якусь частину від зарплати, бойових, потім взагалі всі бойові. Звісно ж для дома була гарна історія що командир-п**арас і не платить бойові. Так як весь підрозділ був розкиданий по позиціях на лінії фронту і практично не бачились між собою, то пан сержант періодично писав різним бійцям з метою позичити грошенят. Таким чином ним було запозичено близько пів мільйона гривень", — розповів він.

Боєць додав, що водночас стало зникати майно підрозділу, але без доказів звинувачувати він нікого не хоче.

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"Приблизно в той самий час, старшина помітив, що десь зник наш пульсар. Але не піймав — не злодій. Коли ця історія вилізла назовні, то пан головний сержант підрозділу просто самовільно залишив частину. На щастя, в бригаді служить його тато, йому донесли інформацію. Син (головний сержант) отримав п**дяки і повернувся на службу, його швидко перевели в інший батальйон", — розповів військовий.

Він додав, що згодом головний сержант таки розрахувався з усіма боргами з товаришами по службі.

"Протягом років моєї служби можна з впевненістю сказати, що онлайн-казино, алкоголь та наркотики — це найбільше зло в армії. І від цього страждає не тільки військовий, а й його родина. Водночас прекрасно було б заборонити ломбардам приймати коптери, нічники, теплаки тощо", — наголосив український захисник.

Він звернувся до підписників з проханням підписати петицію про обмеження роботи онлайн-казино, яку зареєстрували на сайті президента України.

Нагадаємо, що в Одесі раніше зник начальник штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексій Чертков. Перед зникненням він програв велику суму у казино.

Також повідомлялося, що перебуваючи на Кіпрі, громадянин Туреччини виграв велику суму грошей у казино. Однак замість довгоочікуваного призу йому висунули звинувачення та наклали штраф. Причина полягає в тому, що туркам заборонено відвідувати казино на півночі острівної держави.