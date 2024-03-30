Трагедия на Киевщине: в результате взрыва обвалилось 3 этажа многоэтажки (фото)

После взрыва произошел пожар. Известно, что из-под завалов достали тело человека. 8-летний ребенок получил травмы и находится в больнице.

В городе Белая Церковь Киевской области произошел взрыв в многоэтажке. Из-за этого разрушились 3 этажа, а люди оказались под завалами. Об этом сообщает ГСЧС.

Взрыв газа произошел на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. В результате взрыва неизвестного предмета разрушено перекрытие в квартирах между 2 и 5 этажами. После этого все вспыхнуло.

Людей из дома эвакуировали

"Пожар ликвидирован. Во время работ чрезвычайники спасли 3 человека, в том числе 8-летнего ребенка, который госпитализирован в больницу. Из-под завалов деблокировано тело человека", — сообщили спасатели.

Сейчас на месте взрыва продолжаются спасательные работы. По информации ГСЧС, существует угроза разрушения конструкций. Жителей дома эвакуировали на улицу.

Разрушено перекрытие в квартирах между 2 и 5 этажами

На месте работают все соответствующие службы, в том числе психологи ГСЧС.

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