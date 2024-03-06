В Туве прогремел мощный взрыв на ТЭЦ: много раненых, тысячи людей без отопления (видео)

В Туве ищут трех человек, которые пропали во время инцидента на теплоцентрали. Тем временем в городе Шагонар, где произошел инцидент, температура воздуха опустилась до -16 градусов, а некоторые жилые районы остались без отопления.

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Утром 6 марта произошел взрыв на Шагонарской ТЭЦ в Республике Тува в РФ. В результате взрыва получили ранения почти 20 человек, из них треть — в тяжелом состоянии. Об инциденте на теплоцентрали сообщил губернатор Тувы Владислав Ховалиг в Telegram-канале.

Сообщение Ховалига появилось в сети в 4:17 (по Киеву), или в 9:17 (по местному времени). Чиновник указал, что произошло чрезвычайное происшествие на ТЭЦ. В первые минуты после взрыва было известно о 10 пострадавших. Местность сразу оцепили, а в регионе создали специальную комиссию, которая будет заниматься проблемой.

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В состав комиссий вошли представители сразу семи ведомств — МЧС, МВД, Росгвардии, Минздрава РФ, Министерства коммунального хозяйства, Минэнерго, а также службы общественной обороны и чрезвычайных ситуаций.

Через полтора часа чиновник Ховалиг заявил, что возросло количество пострадавших — теперь их стало 18. Среди пострадавших в тяжелом состоянии — шесть человек, в состоянии средней тяжести — девять, легкой — трое.

Общее количество работников, которые работали на Шагонарской ТЭЦ в день инцидента, — 21 человек, добавил чиновник. Куда делись еще три человека, неизвестно.

Отметим, Шагонарская ТЭЦ расположена на улице Энергетиков, д. 9 на южной окраине города Шагонар с 10-тысячным населением. Шагонар — город в Улуг-Хемском районе Тувы неподалеку от границы с Монголией. Расстояние до Украины — около 3 600 км.

Взрывы в РФ — где произошел инцидент 6 марта в Туве Фото: Google Maps

Взрывы в РФ — детали

На видео с места событий, опубликованном в Telegram-канале Mash-Siberia, видно дым, который поднимается над теплоцентралью. Также можно увидеть разрушенную металлическую конструкцию, которая упала на четырехэтажное здание. Слышно, как спасатели разбирают остатки разрушенного строения.

Взрывы в РФ — упавшая в результате ЧП контрукция Фото: Mash

Также указывается, что эпицентр взрыва — центральная котельная, которую обслуживала компания "УК ТЭЦ 4".

Взрывы в РФ — повреждено здание Фото: Mash Взрывы в РФ — дым из окон здания ТЭЦ в Туве Фото: Mash

Шагонар, в котором проживает 10 тысяч россиян, остался без отопления. Обучение в школах отменили, люди пытаются сохранить тепло в помещениях, объяснили в Mash-Siberia.

Тем временем в течение ближайших дней температура воздуха в Улуг-Хемском районе Тувы — от -15 до -26 градусов.

Отметим, ранее Фокус писал об инцидентах на российских ТЭЦ, которые регулярно, раз в месяц, происходят в РФ. Например, 30 января произошел пожар на теплоцентрали в Москве — тогда без отопления остались десятки тысяч жителей столицы. В ноябре 2023 года пылало в Перми, а также на складах в Волгограде. В октябре — вспыхнуло в Москве на предприятии, которое обеспечивало теплом полтора миллиона россиян.

Напоминаем, в РФ также происходят ЧП на нефтебазах. В частности, 5 марта произошел взрыв на нефтебазе в Белгородской области: представители ГУР Минобороны заявили, что это украинская спецоперация. Кроме того, 3 марта горело возле Феодосии: произошел взрыв после атаки беспилотников.