День пожаров в России: горят ТЭЦ в Перми и склад с пластиком в Волгограде (видео)

К полудню 30 ноября в России произошли уже три масштабных возгорания. Из-за инцидента на электростанции пришлось эвакуировать 500 человек, площадь пожара достигла более 1,5 тыс. кв. м.

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В среду, 30 ноября, в Перми (РФ) загорелась самая крупная теплоэлектростанция города — ТЭЦ-9. В результате есть двое пострадавших, спасателям еще не удалось локализовать возгорание. Об этом пишет российское агентство ТАСС.

В экстренных службах сообщили журналистам, что загорелась кровля одного из цехов на территории ТЭЦ. В публикации говорится, что приблизительная площадь пожара составляет 100 квадратных метров. В то же время, по данным издания Baza, этот показатель уже достиг 1,5 тыс. кв. м. Помимо этого сообщается, что из-за инцидента были эвакуированы 500 человек, к объекту стянуты все службы города, существует угроза перехода огня на соседние здания. Что именно стало причиной возгорания пока неизвестно.

Кроме того стало известно о еще одном пожаре в России — в Волгорграде загорелся склад пластиковой продукции, огонь распространился на площади в 1,5 тыс. кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в МЧС РФ.

[ + – ] Пожар на складе с пластиком в Волгограде

Отметим, ранее сегодня появилась информация о том, что в Брянской области РФ возник масштабный пожар — загорелись резервуары с нефтепродуктами. Площадь возгорания составила 4 тысячи квадратных метров. Данных о пострадавших не поступало.

Также в этом месяце произошло возгорание резервуара с растворителем в Белгороде. Российские власти заявили, что причиной инцидента якобы стал обстрел со стороны Украины. Киев официально эту информацию не комментировал.