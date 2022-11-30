День пожеж у Росії: горять ТЕЦ у Пермі та склад із пластиком у Волгограді (відео)

До полудня 30 листопада в Росії сталися вже три масштабні спалахи. Через інцидент на електростанції довелося евакуювати 500 осіб, площа пожежі досягла понад 1,5 тис. кв. м.

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У середу, 30 листопада, в Пермі (РФ) спалахнула найбільша теплоелектростанція міста — ТЕЦ-9. У результаті є двоє постраждалих, рятувальникам ще не вдалося локалізувати спалах. Про це пише російська агенція ТАРС.

В екстрених службах повідомили журналістам, що спалахнула покрівля одного з цехів на території ТЕЦ. У публікації йдеться про те, що приблизна площа пожежі становить 100 квадратних метрів. Водночас, за даними видання Baza, цей показник уже сягнув 1,5 тис. кв. м. Крім цього, повідомляється, що через інцидент було евакуйовано 500 осіб, до об'єкту стягнуті всі служби міста, існує загроза переходу вогню на сусідні будівлі. Що саме стало причиною займання, поки що невідомо.

Крім того, стало відомо про ще одну пожежу в Росії — у Волгорграді спалахнув склад пластикової продукції, вогонь поширився на площі 1,5 тис. кв. м. За попередніми даними, постраждалих немає, повідомили в МНС РФ.

[ + – ] Пожежа на складі із пластиком у Волгограді

Зазначимо, раніше сьогодні з'явилася інформація про те, що в Брянській області РФ виникла масштабна пожежа — спалахнули резервуари з нафтопродуктами. Площа загоряння становила 4 тисячі квадратних метрів. Даних про постраждалих не надходило.

Також цього місяця сталося займання резервуару з розчинником у Бєлгороді. Російська влада заявила, що причиною інциденту нібито став обстріл із боку України. Київ офіційно цю інформацію не коментував.