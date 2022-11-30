У Брянській області РФ спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі (фото, відео)

Вогонь поширився на 4 тисячі квадратних метрів, про причини російська влада не повідомляє. Інцидент стався у регіоні, який межує з Білоруссю і знаходиться за 100 км від України.

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У середу, 30 листопада, у Брянській області РФ виникла масштабна пожежа — спалахнули резервуари з нафтопродуктами. Площа займання складає 4 тисячі квадратних метрів. Про подію у своєму телеграм-каналі розповів губернатор регіону Олександр Богомаз.

О 05:01 російський чиновник повідомив, що спалахнула нафтобаза, розташована в Суразькому районі Брянської області, станом на той момент площа пожежі склала 1,8 тисячі квадратних метрів.

"До гасіння залучено понад 80 осіб та 30 од. техніки, зокрема пожежний потяг. Додатково направлено аеромобільне угруповання ГУ МНС Росії у Брянській області. Відомостей про постраждалих не надходило", — написав Богомаз.

Однак губернатор не уточнив, що саме спричинило загоряння.

Вже о 08:12 російське агентство ТАСС із посиланням на екстрені служби повідомило, що площа пожежі зросла до 4 тисяч квадратних метрів. Ще через 12 хвилин Богомаз написав, що пожежа локалізована.

Зазначимо, що Суразький район Брянської області межує з територією Білорусі та знаходиться приблизно за 100 кілометрів від кордону РФ з Україною.

[ + – ] Суразький район на карті

Нагадаємо, нещодавно в Москві загоряння виникло на квітковому складі в центрі міста в районі Трьох вокзалів. Вогнем було охоплено площу 2000 кв. метрів, міжповерхові конструкції були завалилися внаслідок події. Одна людина постраждала, п'ятеро загинули.

Також раніше ми писали, що під Санкт-Петербургом спалахнула пожежа на газозаправній станції. Місцеві жителі у соцмережах повідомляли, що чули потужний вибух, а також відчули, як затремтіли стіни та шибки у вікнах.