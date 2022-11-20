"У повітрі запах сірки": у Москві горить склад біля площі Трьох вокзалів (відео)

Російські пабліки повідомляють, що в складській будівлі заблоковано 7 осіб. Пожежі присвоєно третій ранг — рятувальники готуються залучити авіацію для гасіння займання

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У центрі Москви в районі Трьох вокзалів за адресою Комсомольська площа, будинок 1а, будівля 18 спалахнула пожежа. Вогнем охоплено площу 2000 квадратних метрів, міжповерхові конструкції вже завалилися.

Як повідомляє агентство ТАРС, спалахнуло складське приміщення у двоповерховому цегляному будинку. За даними екстрених служб, пожежі надано третій номер складності з п'яти, на місце події вже прибув пожежний потяг і готуються залучити авіацію.

Місцеві жителі повідомляють, що у районі НП відчувається стійкий запах сірки. Фахівці Росспоживнагляду вже взяли проби атмосферного повітря у районі займання.

За інформацією ЗМІ, у будівлі за адресою, де сталася пожежа, знаходяться магазин меблів та світильників, а також квітковий магазин. Імовірно, пожежа на складі в Москві мала кілька вогнищ — очевидці події повідомляють про кілька звуків бавовни.

[ + – ] Пожежа в Москві: клуби чорного диму видно з віддалених районів

Площа пожежі становить близько 2 тис. кв. метрів — клуби чорного диму видно навіть із віддалених районів Москви. На цей час пожежники рятують людей зі складської будівлі, що горить, в центрі Москви, які просять про допомогу, повідомили екстрені служби.

"Пожежники негайно виїхали після заявки. У дорозі спостерігається сильне задимлення", — йдеться у повідомленні.

Заблокованими виявилося від 7 до 9 осіб, їм вдалося сховатися від вогню в холодильнику на складі квіткової компанії, де виникла пожежа. За попередніми даними, рятувальники всіх евакуювали, потерпілих не було.

Раніше повідомлялося, що під Санкт-Петебургом спалахнула пожежа на газозаправній станції. Місцеві жителі у соцмережах повідомляли, що чули потужний вибух, а також відчули, як затремтіли стіни та шибки у вікнах.

У Москві 17 листопада спалахнув один із найбільших ринків міста — "Садівник". Журналісти написали, що вогонь розпочався у двох контейнерах. Для гасіння пожежі планувалося підняти у повітря пожежний вертоліт.