Вогонь до небес: сильний вибух стався на газопроводі під Санкт-Петербургом (відео)

Гучний гул, стовп полум'я та запах газу налякали росіян, хоча місцева влада заявила про відсутність загрози.

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У Росії неподалік Санкт-Петербурга почалася пожежа на газозаправній станції. Про це у Telegram повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

Вибух стався на газопроводі між селищами Ковалево та Бернградовка — останнє розташоване лише за 3 км від Санкт-Петербурга. За словами чиновника, пожежники та рятувальники намагаються погасити пожежу, але вогонь не може перекинутися на житлові будинки та не становить загрози для населення.

Фото: Скриншот

Росіяни тим часом спостерігають полум'я, яке здіймається на десятки метрів і видне за кілька кілометрів. Мешканці Муріного соціальних мереж повідомляють, що чули потужний вибух, а також відчули, як затремтіли стіни та шибки у вікнах. Деякі також почули сильний гул, як від зльоту літака. У повітрі відчувається запах газу.

"Вийшла з автобуса і раптом почула моторошний гул, що наближається. Спочатку подумала, що проїхав потяг, але до залізничної станції далеко — 1,5 кілометра. Люди навколо зберігали спокій, деякі озиралися на всі боки. Потім у повітрі запахло газом. Зараз на вулиці чути віддалений гул", — розповіла очевидиця подій телеканалу "360".

Раніше писали, що в Росії на Сахаліні пролунав вибух у п'ятиповерховому будинку. Рятувальники підтвердили загибель дев'яти осіб, зокрема чотирьох дітей віком від 8 до 12 років. Встановлено, що вибух стався у квартирі на четвертому поверсі будівлі у селищі Тимовське.

Нещодавно нафтобаза вибухнула в селі Стальной конь Орловської області РФ, який розташований за 170 км від кордону з Україною. Губернатор регіону Андрій Кличков заявив, що вибух міг спричинити приліт безпілотного апарату.

13 вересня у Стамбулі потужний вибух стався біля російського консульства. Передбачається, що в усьому винен терорист смертник або детонація сумки з вибухівкою. Внаслідок події є поранені та загиблі люди.