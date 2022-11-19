Вогонь до небес: сильний вибух стався на газопроводі під Санкт-Петербургом (відео)
Гучний гул, стовп полум'я та запах газу налякали росіян, хоча місцева влада заявила про відсутність загрози.
У Росії неподалік Санкт-Петербурга почалася пожежа на газозаправній станції. Про це у Telegram повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.
Вибух стався на газопроводі між селищами Ковалево та Бернградовка — останнє розташоване лише за 3 км від Санкт-Петербурга. За словами чиновника, пожежники та рятувальники намагаються погасити пожежу, але вогонь не може перекинутися на житлові будинки та не становить загрози для населення.
Росіяни тим часом спостерігають полум'я, яке здіймається на десятки метрів і видне за кілька кілометрів. Мешканці Муріного соціальних мереж повідомляють, що чули потужний вибух, а також відчули, як затремтіли стіни та шибки у вікнах. Деякі також почули сильний гул, як від зльоту літака. У повітрі відчувається запах газу.
"Вийшла з автобуса і раптом почула моторошний гул, що наближається. Спочатку подумала, що проїхав потяг, але до залізничної станції далеко — 1,5 кілометра. Люди навколо зберігали спокій, деякі озиралися на всі боки. Потім у повітрі запахло газом. Зараз на вулиці чути віддалений гул", — розповіла очевидиця подій телеканалу "360".
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