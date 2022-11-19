Огонь до небес: мощный взрыв произошел на газопроводе под Санкт-Петербургом (видео)

Громкий гул, столб пламени и запах газа напугали россиян, хотя местные власти заявил об отсутствии угрозы.

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В России неподалеку от Санкт-Петебурга начался пожар на газозаправочной станции. Об этом в Telegram сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Взрыв произошел на газопроводе между поселками Ковалево Бернградовка — последний расположен всего в 3 км от Санкт-Петербурга. По словам чиновника, пожарные и спасатели пытаются погасить пожар, но огонь не может переброситься на жилые дома и не представляет угрозы для населения.

Фото: Скриншот

Россияне тем временем наблюдают пламя, которое поднимается на десятки метров и видно за несколько километров. Жители Мурино социальных сетях сообщают, что в слышали мощный взрыв, а также почувствовали, как задрожали стены и стекла в окнах. Некоторые также услуышали сильный гул, как от взлетающего самолета. В воздухе чувствуется запах газа.

"Вышла из автобуса и вдруг услышала жуткий, приближающийся гул. По началу подумала, что проехал поезд, но до железнодорожной станции далеко — 1,5 километра. Люди вокруг сохраняли спокойствие, некоторые озирались по сторонам. Потом в воздухе запахло газом. Сейчас на улице слышен отдаленный гул", — рассказала очевидица событий телеканалу "360".

Ранее писали, что в России на Сахалине прогремел взрыв в пятиэтажном доме. Спасатели подтвердили гибель девяти человек, в том числе четырех детей возрастом от 8 до 12 лет. Установлено, что взрыв произошел в квартире на четвертом этаже здания в поселке Тымовское.

Недавно нефтебаза взорвалась в селе Стальной конь Орловской области РФ, который расположен в 170 км от границы с Украиной. Губернатор региона Андрей Клычков заявил, что взрыв мог вызвать прилет беспилотного аппарата.

13 сентября в Стамбуле мощный взрыв произошел возле российского консульства. Предполагается, что всему виной террорист смертник или детонация сумки со взрывчаткой. В результате происшествия есть раненые и погибшие люди.