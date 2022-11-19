На Сахалине прогремел взрыв в пятиэтажном доме, среди погибших – дети

Разбор завалов продолжается. На данный момент подтверждена гибель девяти человек, в том числе четверых детей.

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Предварительно девять человек погибли, среди них – четверо детей от 8 до 12 лет, при взрыве, который прогремел в квартире на четвертом этаже в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовском Сахалинской области РФ. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор Валерий Лимаренко в 4:37 утра 19 ноября.

В результате взрыва обрушился подъезд с первого по пятый этаж. Всего в подъезде проживало 33 человека, троих из них ищут под завалами. Девять человек получили травмы различной степени тяжести.

На месте работают 59 спасателей МЧС, психологи, кинологи, а также 13 единиц спецтехники.

По предварительной информации, причиной взрыва стал бытовой газ, однако потом губернатор уточнил, что дом не был газифицирован, и речь, скорее всего, о газовых баллонах, которые неправильно хранились или эксплуатировались.

Администрация муниципального образования сформировала оперативный штаб на месте происшествия. Специалисты приступили к разбору завалов. Из Южно-Сахалинска в Тымовское вылетел авиаборт санавиации, а также вертолет МЧС России. Среди тех, кто направился на место взрыва, заместитель председателя правительства Сахалинской области Олег Попов, министр ЖКХ Наталия Куприна и руководитель агентства по делам ГО и ЧС Анна Михеева.

Для жителей пострадавшего от взрыва дома организовали пункт временного размещения в местном доме культуры.

Губернатор пообещал, что семьям, потерявшим жилье, выплатят по 500 тысяч рублей, родственники погибших получат по миллиону рублей, а пострадавшие, которые сейчас находятся в больнице – по 400 тысяч рублей.

Работы по разбору завалов и поиску пропавших продолжаются.

Напомним, в конце октября в российском городе Ижевск взорвался газ на девятом этаже жилого дома. Всех жильцов временно отселили из дома в пункты временного размещения.