На Сахаліні пролунав вибух у п'ятиповерховому будинку, серед загиблих – діти

Розбір завалів продовжується. Зараз підтверджено загибель дев'яти осіб, зокрема чотирьох дітей.

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Попередньо дев'ятеро людей загинули, серед них — четверо дітей віком від 8 до 12 років, під час вибуху, який прогримів у квартирі на четвертому поверсі у п'ятиповерховому житловому будинку в селищі Тимівському Сахалінській області РФ. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив губернатор Валерій Лімаренко о 4:37 ранку 19 листопада.

Внаслідок вибуху завалився під'їзд з першого по п'ятий поверх. Загалом у під'їзді проживало 33 особи, трьох із них шукають під завалами. Дев'ятеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

На місці працюють 59 рятувальників МНС, психологи, кінологи, а також 13 одиниць спецтехніки.

За попередньою інформацією, причиною вибуху став побутовий газ, проте потім губернатор уточнив, що будинок не газифікований, і йдеться, найімовірніше, про газові балони, які неправильно зберігали або експлуатували.

Адміністрація муніципального утворення сформувала оперативний штаб дома події. Фахівці розпочали розбір завалів. З Південно-Сахалінська до Тимівського вилетів авіаборт санавіації, а також вертоліт МНС Росії. Серед тих, хто вирушив на місце вибуху, заступник голови уряду Сахалінської області Олег Попов, міністерка ЖКГ Наталія Купріна та керівниця агентства у справах ГО та НС Ганна Міхєєва.

Для мешканців постраждалого від вибуху будинку організували пункт тимчасового розміщення у місцевому будинку культури.

Губернатор пообіцяв, що сім'ям, які втратили житло, виплатять по 500 тисяч рублів, родичі загиблих отримають по мільйону рублів, а постраждалі, які зараз перебувають у лікарні — по 400 тисяч рублів.

Роботи з розбору завалів та пошуку зниклих продовжуються.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у російському місті Іжевськ вибухнув газ на дев'ятому поверсі житлового будинку. Усіх мешканців тимчасово відселили з дому до пунктів тимчасового розміщення.