"Стоит запах серы": в Москве горит склад у площади Трех вокзалов (видео)

Российские паблики сообщают, что в складском здании оказались заблокированы 7 человек. Пожару присвоен третий ранг — спасатели готовятся привлечь авиацию для тушения возгорания

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В центре Москвы в районе Трех вокзалов по адресу Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18 вспыхнул пожар. Огнем охвачена площадь в 2000 кв метров, межэтажные конструкции уже обрушились.

Как сообщает агентство ТАСС, загорелось складское помещение в двухэтажном кирпичном здании. По данным экстренных служб, пожару присвоен третий номер сложности из пяти, на место происшествия уже прибыл пожарный поезд и готовятся привлечь авиацию.

Местные жители сообщают, что в районе ЧП ощущается устойчивый запах серы. Специалисты Роспотребнадзора уже взяли пробы атмосферного воздуха в районе возгорания.

По информации СМИ, в здании по адресу, где произошел пожар, находятся магазин мебели и светильников, а также цветочный магазин. Предположительно, пожар на складе в Москве имел несколько очагов — очевидцы события сообщают о нескольких хлопках

[ + – ] Пожар в Москве: клубы черного дыма видны из отдаленных районов

Площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. метров — клубы черного дыма видны даже из отдаленных районов Москвы. На данный момент пожарные спасают людей из горящего складского здания в центре Москвы, которые просят о помощи, сообщили экстренные службы.

"Пожарные незамедлительно выехали по заявке. В пути следования наблюдается сильное задымление", — говорится в сообщении.

Заблокированными оказались от 7 до 9 человек, им удалось спрятаться от огня в холодильнике на складе цветочной компании, где возник пожар. По предварительным данным, спасатели всех эвакуировали, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что под Санкт-Петебургом вспыхнул пожар на газозаправочной станции. Местные жители в соцсетях сообщали, что слышали мощный взрыв, а также почувствовали, как задрожали стены и стекла в окнах.

В Москве 17 ноября загорелся один из самых больших рынков города — "Садовод". Журналисты написали, что огонь начался в двух контейнерах. Для тушения пожара планировалось поднять в воздух пожарный вертолет.