В Москве загорелся крупнейший рынок "Садовод": фото и видео ЧП

Для ликвидации возгорания российские спасатели планировали поднимать в воздух пожарный вертолет.

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В четверг днем, 17 ноября, произошел пожар на одном из самых больших рынков в Москве. Об этом пишет российское издание Readovka.

По данным СМИ, в Москве произошел сильный пожар на рынке "Садовод". После ЧП администрация объявила проведение эвакуации посетителей и сотрудников.

Информация о жертвах или пострадавших в результате пожара на рынке "Садовод" не поступала.

"Очевидцы сообщают, что огонь начался в двух контейнерах, однако точная причина неизвестна. На месте работают экстренные службы", — подчеркнули журналисты.

[ + – ] В Москве произошел пожар на крупнейшем рынке "Садовод" [ + – ] В Москве произошел пожар на крупнейшем рынке "Садовод"

Позже издание Readovka уточнила, что бригады МЧС уже занимаются ликвидацией пожара на рынке "Садовод", а причина чрезвычайной ситуации сейчас выясняется спасателями и правоохранителями.

По данным Mash, на территории крупнейшего рынка в российской столице загорелись два павильйона, которые расположены на 25-м ряду.

"Спасатели уже на месте, также в воздух планируют поднимать пожарный вертолет. Площадь возгорания устанавливается, а пострадавших нет", — говорится в сообщении Mash.

[ + – ] Масштабный пожар на рынке "Садовод" в Москве

Отметим, что в начале ноября произошел масштабный пожар в кафе "Полигон", которое расположено в Костроме. В результате трагедии погибли, по меньшей мере, 15 человек. Пожару в кафе "Полигон" предшествовала масштабная драка, которая обернулась использованием пиротехники внутри помещения.

Позже росСМИ уточнили, что смертельный пожар в кафе "Полигон" в Костроме мог устроить российский военнослужащий, который ранее воевал в Украине. Главным подозреваемым оказался 23-летний Станислав Ионкин, выстреливший в потолок из ракетницы и спровоцировавший ЧП, в котором погибли 15 человек.