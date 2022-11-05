Пожар в кафе "Полигон" в Костроме унес жизни 15 россиян (фото, видео)

Пожару предшествовала массовая драка. По словам очевидцев, один из посетителей использовал пиротехнику в помещении, что и повлекло возгорание.

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15 человек погибли во время пожара в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу, 5 ноября, сообщают росСМИ со ссылкой на экстренные службы.

По данным ГУ МЧС по Костромской области, информация о происшествии на улице Никитской поступила в 02:37. По указанному адресу выехали сотрудники ведомства, а когда ситуация приняла серьезный оборот, туда отправился и губернатор области Сергей Ситников.

В результате пожара в здании полностью обрушилась кровля, причем площадь обрушения, как и возгорания, составила 3,5 тыс кв. метров. Локализовать огонь удалось около 04:23, однако по состоянию на 9:30 утра тушение огня продолжалось. В его ликвидации задействованы 50 человек и 20 единиц спецтехники.

Из кафе эвакуировали 250 человек, которых разместили в автобусах, чтобы люди не замерзли. Дым от пожара был настолько сильным, что из дома по соседству также эвакуировали 15 человек.

Прокуратура уже занялась проверкой причин трагедии.

"В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности в кафе, а также действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов, в том числе по принятию превентивных мер к недопущению возгораний, обеспечению безопасности эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей", – заявили в ведомстве.

По предварительным данным, пожару предшествовала массовая драка, в результате которой пострадали несколько посетителей кафе, и запуск то ли петарды, то ли сигнальной ракеты из ракетницы, однако правоохранители пока что не связывают два этих инцидента. Вместе с тем полиция разыскивает того, кто использовал пиротехнику в закрытом помещении, поскольку этот человек сбежал.

"В "Полигоне" прозвучал выстрел, потом пожар, в секунды дым распространился, все горит, толпа, давка, паника, едкий дым, ничего не видно", – рассказал один из очевидцев.

Следком возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Напомним, 14 октября в российском Екатеринбурге на территории склада с пластиком возник пожар. Площадь возгорания составила около 4 тысяч квадратных метров.