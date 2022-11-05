Пожежа в кафе "Полігон" у Костромі забрала життя 15 росіян (фото, відео)

Пожежі передувала масова бійка. За словами очевидців, один із відвідувачів використав піротехніку в приміщенні, що й спричинило займання.

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15 людей загинули під час пожежі в кафе "Полігон" у Костромі в ніч проти суботи, 5 листопада, повідомляють росЗМІ з посиланням на екстрені служби.

За даними ГУ МНС у Костромській області, інформація про подію на вулиці Нікітській надійшла о 02:37. За вказаною адресою виїхали співробітники відомства, а коли ситуація набула серйозного обороту, туди вирушив і губернатор області Сергій Ситников.

Внаслідок пожежі в будівлі повністю звалилася покрівля, причому площа обвалення, як і загоряння, становила 3,5 тис. кв. метрів. Локалізувати вогонь вдалося близько 04:23, проте станом на 9:30 ранку гасіння вогню тривало. У його ліквідації задіяли 50 осіб та 20 одиниць спецтехніки.

З кафе евакуювали 250 людей, яких розмістили в автобусах, щоб люди не змерзли. Дим від пожежі був такий сильний, що з будинку по сусідству також евакуювали 15 людей.

Прокуратура вже перевірила причини трагедії.

"У межах перевірки буде дано оцінку дотримання вимог законодавства про пожежну безпеку в кафе, а також дії уповноважених контрольно-наглядових органів, зокрема щодо вжиття превентивних заходів до недопущення загорянь, забезпечення безпеки експлуатації об'єкта з масовим перебуванням людей", — заявили у відомстві.

За попередніми даними, пожежі передувала масова бійка, в результаті якої постраждали кілька відвідувачів кафе, і запуск чи петарди, чи сигнальної ракети з ракетниці, проте правоохоронці поки що не пов'язують два ці інциденти. Водночас поліція розшукує того, хто використав піротехніку у закритому приміщенні, оскільки ця людина втекла.

"У "Полігоні" пролунав постріл, потім пожежа, за секунди дим поширився, все горить, натовп, тиснява, паніка, їдкий дим, нічого не видно", — розповів один з очевидців.

Слідком порушив кримінальну справу про заподіяння смерті через необережність двом або більше особам.

Нагадаємо, 14 жовтня в російському Єкатеринбурзі на території складу із пластиком виникла пожежа. Площа загоряння становила близько 4 тисяч квадратних метрів.