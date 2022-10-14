У РФ виникла масштабна пожежа на складі із пластиком: вогонь поширився на тисячі метрів

Площа спалаху в Єкатеринбурзі зросла з 800 до 4 тисяч квадратних метрів, рятувальники повідомляють про потерпілого.

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У російському Єкатеринбурзі на території складу із пластиком виникла пожежа. За останніми даними, площа займання становить близько 4 тисячі квадратних метрів. Внаслідок інциденту постраждала щонайменше одна людина. Про це повідомляє російське видання РБК у п'ятницю, 14 жовтня.

За даними журналістів, початкова площа займання склала 800 квадратних метрів, пізніше вона зросла до 2,5 тисячі, а потім і до 4 тисяч квадратних метрів. Також видання зазначило, що внаслідок пожежі на двох третинах площі складу із пластиком обвалилася покрівля, а процес гасіння ускладнений великим завантаженням ангару горючими матеріалами та сильним задимленням.

Російські ЗМІ також повідомили, що під час пожежі на складі постраждав один чоловік, він отримав опіки 3% тіла. Причини виникнення пожежі рятувальники наразі не назвали. Загалом на місці події працюють близько 100 пожежників, також до гасіння спалаху залучили пожежний потяг.

Прокремлівські ЗМІ почали повідомляти про пожежу в Єкатеринбурзі близько 16:00 і станом на 18:32, судячи з публікацій російських журналістів, він не був згашений.

Нагадаємо, вчора в селищі Жовтневий Бєлгородської області стався вибух на складі з боєприпасами, регіональна влада запланувала евакуацію населення з місця події.

Також ми писали про те, як у російському місті Уфа спалахнув торговий центр "Меркурій" — цим скористалися місцеві жителі, які почали грабувати магазини на території ТЦ.