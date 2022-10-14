В РФ возник масштабный пожар на складе с пластиком: огонь распространился на тысячи метров

Площадь возгорания в Екатеринбурге выросла с 800 до 4 тысяч квадратных метров, спасатели сообщают о пострадавшем.

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В российском Екатеринбурге на территории склада с пластиком возник пожар. По последним данным, площадь возгорания составляет около 4 тысяч квадратных метров. В результате инцидента пострадал по меньшей мере один человек. Об этом сообщает российское издание РБК в пятницу, 14 октября.

По данным журналистов, первоначальная площадь возгорания составила 800 квадратных метров, позже она выросла до 2,5 тысяч, а затем и до 4 тысяч квадратных метров. Также издание отметило, что в результате пожара на двух третях площади склада с пластиком обрушилась кровля, а процесс тушения осложнен большой загрузкой ангара горючими материалами и сильным задымлением.

Российские СМИ также сообщили, что при пожаре на складе пострадал один мужчина, он получил ожоги 3% тела. Причины возникновения пожара спасатели пока не назвали. Всего на месте происшествия работают около 100 пожарных, также к тушению возгорания привлечен пожарный поезд.

Прокремлевские СМИ начали сообщать о пожаре в Екатеринбурге около 16:00 и по состоянию на 18:32, судя по публикациям российских журналистов, он потушен не был.

Напомним, вчера в поселке Октябрьский Белгородской области произошел взрыв на складе с боеприпасами, региональные власти запланировали эвакуацию населения с места происшествия.

Также мы писали о том, как в российском городе Уфа загорелся торговый центр "Меркурий" — этим воспользовались местные жители, которые принялись грабить магазины на территории ТЦ.